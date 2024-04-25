Эмигрировавший в Израиль основатель СДЭКа нашел покупателя на свою долю в компании

Основатель СДЭКа Гольдторт нашел покупателя на свою долю в компании

26 апреля 2024 в 04:23 Размер текста - 17 +

Владелец службы доставки продает долю в компании Фото: Илья Московец © URA.RU Основатель и генеральный директор логистического оператора СДЭК Леонид Гольдорт, эмигрировавший в Израиль, нашел покупателя на свою долю в компании. Об этом рассказал источник, близкий к компании. «Долю у Гольдорта в размере 55,4% выкупит фонд под управлением УК „Современные фонды недвижимости“ (СФН). Договор пока не подписан, поэтому сумма сделки не разглашается», — передает газета «Ведомости», ссылаясь на свой источник. По данным издания, выручка службы доставки (СДЭК) за 2023 год составила 70 млрд рублей. Доля Гольдорта в бизнесе может таким образом приблизиться к сумме — 25 млрд рублей. Ранее Гольдорт лично направлял письма с предложением о выкупе его доли потенциальным покупателям. При этом, некоторые письма попадали к неправильным адресатам, включая сотрудников отдела маркетинга и продаж. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основатель и генеральный директор логистического оператора СДЭК Леонид Гольдорт, эмигрировавший в Израиль, нашел покупателя на свою долю в компании. Об этом рассказал источник, близкий к компании. «Долю у Гольдорта в размере 55,4% выкупит фонд под управлением УК „Современные фонды недвижимости“ (СФН). Договор пока не подписан, поэтому сумма сделки не разглашается», — передает газета «Ведомости», ссылаясь на свой источник. По данным издания, выручка службы доставки (СДЭК) за 2023 год составила 70 млрд рублей. Доля Гольдорта в бизнесе может таким образом приблизиться к сумме — 25 млрд рублей. Ранее Гольдорт лично направлял письма с предложением о выкупе его доли потенциальным покупателям. При этом, некоторые письма попадали к неправильным адресатам, включая сотрудников отдела маркетинга и продаж.