25 апреля 2024

Эмигрировавший в Израиль основатель СДЭКа нашел покупателя на свою долю в компании

Основатель СДЭКа Гольдторт нашел покупателя на свою долю в компании
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие нового распределительного центра X5 Group. Екатеринбург, хранение, оградительная лента, склад продуктов
Владелец службы доставки продает долю в компании Фото:

Основатель и генеральный директор логистического оператора СДЭК Леонид Гольдорт, эмигрировавший в Израиль, нашел покупателя на свою долю в компании. Об этом рассказал источник, близкий к компании.

«Долю у Гольдорта в размере 55,4% выкупит фонд под управлением УК „Современные фонды недвижимости“ (СФН). Договор пока не подписан, поэтому сумма сделки не разглашается», — передает газета «Ведомости», ссылаясь на свой источник.

По данным издания, выручка службы доставки (СДЭК) за 2023 год составила 70 млрд рублей. Доля Гольдорта в бизнесе может таким образом приблизиться к сумме — 25 млрд рублей.

Ранее Гольдорт лично направлял письма с предложением о выкупе его доли потенциальным покупателям. При этом, некоторые письма попадали к неправильным адресатам, включая сотрудников отдела маркетинга и продаж.

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Основатель и генеральный директор логистического оператора СДЭК Леонид Гольдорт, эмигрировавший в Израиль, нашел покупателя на свою долю в компании. Об этом рассказал источник, близкий к компании. «Долю у Гольдорта в размере 55,4% выкупит фонд под управлением УК „Современные фонды недвижимости“ (СФН). Договор пока не подписан, поэтому сумма сделки не разглашается», — передает газета «Ведомости», ссылаясь на свой источник. По данным издания, выручка службы доставки (СДЭК) за 2023 год составила 70 млрд рублей. Доля Гольдорта в бизнесе может таким образом приблизиться к сумме — 25 млрд рублей. Ранее Гольдорт лично направлял письма с предложением о выкупе его доли потенциальным покупателям. При этом, некоторые письма попадали к неправильным адресатам, включая сотрудников отдела маркетинга и продаж.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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