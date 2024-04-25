Губернатор: в Токмаке разбирают завалы дома, куда попал снаряд ВСУ

В Токмаке разбирают плиты перекрытия пятого этажа в доме, куда попал снаряд ВСУ. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Регион шефствует над Токмакским и Пологовским районами Запорожья. Пензенцы помогают восстанавливать разрушенную инфраструктуру подшефных территорий.
«Сейчас разбирают плиты перекрытия пятого этажа в доме, куда попал снаряд. Жильцов остальных квартир эвакуировали к родственникам, — написал Мельниченко в своем telegram-канале. Он также уточнил, что всего в результате атаки ВСУ повреждения получили пять жилых домов и детский сад.
ВСУ обстреляли пятиэтажный дом в Токмаке25 апреля. В результате происшествия ранено три человека, сообщал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
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В Токмаке разбирают плиты перекрытия пятого этажа в доме, куда попал снаряд ВСУ. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Регион шефствует над Токмакским и Пологовским районами Запорожья. Пензенцы помогают восстанавливать разрушенную инфраструктуру подшефных территорий. «Сейчас разбирают плиты перекрытия пятого этажа в доме, куда попал снаряд. Жильцов остальных квартир эвакуировали к родственникам, — написал Мельниченко в своем telegram-канале. Он также уточнил, что всего в результате атаки ВСУ повреждения получили пять жилых домов и детский сад. ВСУ обстреляли пятиэтажный дом в Токмаке25 апреля. В результате происшествия ранено три человека, сообщал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.