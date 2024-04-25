25 апреля 2024

Губернатор: в Токмаке разбирают завалы дома, куда попал снаряд ВСУ

Губернатор: в Токмаке разбирают завалы дома куда попал снаряд ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, чс, пожарные
Спасатели разбирают завалы дома, где могут находиться люди Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Токмаке разбирают плиты перекрытия пятого этажа в доме, куда попал снаряд ВСУ. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Регион шефствует над Токмакским и Пологовским районами Запорожья. Пензенцы помогают восстанавливать разрушенную инфраструктуру подшефных территорий.

«Сейчас разбирают плиты перекрытия пятого этажа в доме, куда попал снаряд. Жильцов остальных квартир эвакуировали к родственникам, — написал Мельниченко в своем telegram-канале. Он также уточнил, что всего в результате атаки ВСУ повреждения получили пять жилых домов и детский сад.

ВСУ обстреляли пятиэтажный дом в Токмаке25 апреля. В результате происшествия ранено три человека, сообщал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Токмаке разбирают плиты перекрытия пятого этажа в доме, куда попал снаряд ВСУ. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Регион шефствует над Токмакским и Пологовским районами Запорожья. Пензенцы помогают восстанавливать разрушенную инфраструктуру подшефных территорий. «Сейчас разбирают плиты перекрытия пятого этажа в доме, куда попал снаряд. Жильцов остальных квартир эвакуировали к родственникам, — написал Мельниченко в своем telegram-канале. Он также уточнил, что всего в результате атаки ВСУ повреждения получили пять жилых домов и детский сад. ВСУ обстреляли пятиэтажный дом в Токмаке25 апреля. В результате происшествия ранено три человека, сообщал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...