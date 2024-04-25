25 апреля 2024

Путин дал понять, что нельзя наказывать собственников за ошибки властей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Путин прокомментировал санкции по отношении к собственникам Фото:

Если ошибки приватизации связаны с неправильными решениями власти, то нельзя применять жесткие санкции к собственникам. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), рассказал председатель РСПП Александр Шохин.

«Самое главное, что президент сегодня дал четко понять, что в тех случаях, когда ошибки в приватизации связаны с неправильными решениями федеральных или региональных органов власти, нельзя применять жесткие санкции к тем, кто стал владельцем государственного или муниципального имущества», — поделился Шохин. Об этом написали РИА Новости.

Он добавил, что эти слова — большой шаг вперед в понимании ситуации. Председатель считает, что их необходимо закрепить в постановлениях пленума Верховного суда.

На съезде РСПП Путин рассказал, что у РФ есть результат в поддержании баланса между кредитованием и борьбой с инфляцией. По его словам, Центробанк РФ (ЦБ) сохраняет ключевую ставку на уровне 16%, чтобы избежать перехода инфляции в двузначный диапазон.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Если ошибки приватизации связаны с неправильными решениями власти, то нельзя применять жесткие санкции к собственникам. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), рассказал председатель РСПП Александр Шохин. «Самое главное, что президент сегодня дал четко понять, что в тех случаях, когда ошибки в приватизации связаны с неправильными решениями федеральных или региональных органов власти, нельзя применять жесткие санкции к тем, кто стал владельцем государственного или муниципального имущества», — поделился Шохин. Об этом написали РИА Новости. Он добавил, что эти слова — большой шаг вперед в понимании ситуации. Председатель считает, что их необходимо закрепить в постановлениях пленума Верховного суда. На съезде РСПП Путин рассказал, что у РФ есть результат в поддержании баланса между кредитованием и борьбой с инфляцией. По его словам, Центробанк РФ (ЦБ) сохраняет ключевую ставку на уровне 16%, чтобы избежать перехода инфляции в двузначный диапазон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...