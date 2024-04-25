Путин дал понять, что нельзя наказывать собственников за ошибки властей

26 апреля 2024 в 01:23 Размер текста - 17 +

Путин прокомментировал санкции по отношении к собственникам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Если ошибки приватизации связаны с неправильными решениями власти, то нельзя применять жесткие санкции к собственникам. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), рассказал председатель РСПП Александр Шохин. «Самое главное, что президент сегодня дал четко понять, что в тех случаях, когда ошибки в приватизации связаны с неправильными решениями федеральных или региональных органов власти, нельзя применять жесткие санкции к тем, кто стал владельцем государственного или муниципального имущества», — поделился Шохин. Об этом написали РИА Новости. Он добавил, что эти слова — большой шаг вперед в понимании ситуации. Председатель считает, что их необходимо закрепить в постановлениях пленума Верховного суда. На съезде РСПП Путин рассказал, что у РФ есть результат в поддержании баланса между кредитованием и борьбой с инфляцией. По его словам, Центробанк РФ (ЦБ) сохраняет ключевую ставку на уровне 16%, чтобы избежать перехода инфляции в двузначный диапазон. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Если ошибки приватизации связаны с неправильными решениями власти, то нельзя применять жесткие санкции к собственникам. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), рассказал председатель РСПП Александр Шохин. «Самое главное, что президент сегодня дал четко понять, что в тех случаях, когда ошибки в приватизации связаны с неправильными решениями федеральных или региональных органов власти, нельзя применять жесткие санкции к тем, кто стал владельцем государственного или муниципального имущества», — поделился Шохин. Об этом написали РИА Новости. Он добавил, что эти слова — большой шаг вперед в понимании ситуации. Председатель считает, что их необходимо закрепить в постановлениях пленума Верховного суда. На съезде РСПП Путин рассказал, что у РФ есть результат в поддержании баланса между кредитованием и борьбой с инфляцией. По его словам, Центробанк РФ (ЦБ) сохраняет ключевую ставку на уровне 16%, чтобы избежать перехода инфляции в двузначный диапазон.