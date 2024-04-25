Россиян предупредили о резком скачке цен на отдых в отелях на майские праздники

26 апреля 2024 в 04:49 Размер текста - 17 +

Стоимость размещения в гостиницах подросла к праздникам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В майские праздники из-за повышенного спроса средняя стоимость ночи в российских гостиницах выросла как минимум на 15%. При этом отельеры пытаются сохранить рентабельность на фоне роста операционных затрат. Об этом сообщают участники рынка. «Стоимость забронированной ночи с 28 апреля по 12 мая в стране составила 9,5 тысяч рублей за ночь. Рост на 15% год к году», — приводит « Коммерсант » данные расчетов Travelline. Увеличение цен эксперты отмечают на фоне роста продаж. По данным «Островка», количество бронирований на майские праздники год к году выросло на 27%. Директор по развитию гостиничной деятельности «Мантеры» Яна Уханова добавляет, что конец апреля на юге страны в этом сезоне отличается теплой погодой, что способствует притоку туристов и отдыхающих. В России наблюдается нехватка отелей и гостиниц на всех туристических направлениях, путешественники этим летом могут столкнуться с овербукингом, считает президент Союза туристических агентств Сергей Голов. Он отметил, что спасает ситуацию только частный сектор, который завышает цены в разы, пишет НСН. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В майские праздники из-за повышенного спроса средняя стоимость ночи в российских гостиницах выросла как минимум на 15%. При этом отельеры пытаются сохранить рентабельность на фоне роста операционных затрат. Об этом сообщают участники рынка. «Стоимость забронированной ночи с 28 апреля по 12 мая в стране составила 9,5 тысяч рублей за ночь. Рост на 15% год к году», — приводит «Коммерсант» данные расчетов Travelline. Увеличение цен эксперты отмечают на фоне роста продаж. По данным «Островка», количество бронирований на майские праздники год к году выросло на 27%. Директор по развитию гостиничной деятельности «Мантеры» Яна Уханова добавляет, что конец апреля на юге страны в этом сезоне отличается теплой погодой, что способствует притоку туристов и отдыхающих. В России наблюдается нехватка отелей и гостиниц на всех туристических направлениях, путешественники этим летом могут столкнуться с овербукингом, считает президент Союза туристических агентств Сергей Голов. Он отметил, что спасает ситуацию только частный сектор, который завышает цены в разы, пишет НСН.