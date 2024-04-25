25 апреля 2024

Россиян предупредили о резком скачке цен на отдых в отелях на майские праздники

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Стоимость размещения в гостиницах подросла к праздникам Фото:

В майские праздники из-за повышенного спроса средняя стоимость ночи в российских гостиницах выросла как минимум на 15%. При этом отельеры пытаются сохранить рентабельность на фоне роста операционных затрат. Об этом сообщают участники рынка.

«Стоимость забронированной ночи с 28 апреля по 12 мая в стране составила 9,5 тысяч рублей за ночь. Рост на 15% год к году», — приводит «Коммерсант» данные расчетов Travelline.

Увеличение цен эксперты отмечают на фоне роста продаж. По данным «Островка», количество бронирований на майские праздники год к году выросло на 27%. Директор по развитию гостиничной деятельности «Мантеры» Яна Уханова добавляет, что конец апреля на юге страны в этом сезоне отличается теплой погодой, что способствует притоку туристов и отдыхающих.

В России наблюдается нехватка отелей и гостиниц на всех туристических направлениях, путешественники этим летом могут столкнуться с овербукингом, считает президент Союза туристических агентств Сергей Голов. Он отметил, что спасает ситуацию только частный сектор, который завышает цены в разы, пишет НСН.

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В майские праздники из-за повышенного спроса средняя стоимость ночи в российских гостиницах выросла как минимум на 15%. При этом отельеры пытаются сохранить рентабельность на фоне роста операционных затрат. Об этом сообщают участники рынка. «Стоимость забронированной ночи с 28 апреля по 12 мая в стране составила 9,5 тысяч рублей за ночь. Рост на 15% год к году», — приводит «Коммерсант» данные расчетов Travelline. Увеличение цен эксперты отмечают на фоне роста продаж. По данным «Островка», количество бронирований на майские праздники год к году выросло на 27%. Директор по развитию гостиничной деятельности «Мантеры» Яна Уханова добавляет, что конец апреля на юге страны в этом сезоне отличается теплой погодой, что способствует притоку туристов и отдыхающих. В России наблюдается нехватка отелей и гостиниц на всех туристических направлениях, путешественники этим летом могут столкнуться с овербукингом, считает президент Союза туристических агентств Сергей Голов. Он отметил, что спасает ситуацию только частный сектор, который завышает цены в разы, пишет НСН.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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