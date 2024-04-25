Спасатели вывезли на полигон и обезвредили фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны, которую нашли на территории Мурманского торгового порта. Об этом сообщает МЧС РФ в своем telegram-канале.
«Специалисты МЧС России определили предмет как немецкую авиационную бомбу SC-1000. Она содержала в себе 620 килограммов взрывчатого вещества», —
Там рассказали, что спасателям потребовалось несколько часов, чтобы подобраться к снаряду, обвязать его тросами и при помощи крана погрузить на автомобиль. «Опасная находка была доставлена на спецполигон и уничтожена», — уточнили в МЧС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.