В Мурманске специалисты МЧС обезвредили фугасную авиабомбу времен ВОВ. Видео

26 апреля 2024 в 01:20 Размер текста - 17 +

Спасателям потребовалось несколько часов, чтобы подобраться к снаряду Фото: Георгий Бергал © URA.RU Спасатели вывезли на полигон и обезвредили фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны, которую нашли на территории Мурманского торгового порта. Об этом сообщает МЧС РФ в своем telegram-канале. «Специалисты МЧС России определили предмет как немецкую авиационную бомбу SC-1000. Она содержала в себе 620 килограммов взрывчатого вещества», — говорится в сообщении ведомства. Там рассказали, что спасателям потребовалось несколько часов, чтобы подобраться к снаряду, обвязать его тросами и при помощи крана погрузить на автомобиль. «Опасная находка была доставлена на спецполигон и уничтожена», — уточнили в МЧС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спасатели вывезли на полигон и обезвредили фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны, которую нашли на территории Мурманского торгового порта. Об этом сообщает МЧС РФ в своем telegram-канале. «Специалисты МЧС России определили предмет как немецкую авиационную бомбу SC-1000. Она содержала в себе 620 килограммов взрывчатого вещества», — говорится в сообщении ведомства. Там рассказали, что спасателям потребовалось несколько часов, чтобы подобраться к снаряду, обвязать его тросами и при помощи крана погрузить на автомобиль. «Опасная находка была доставлена на спецполигон и уничтожена», — уточнили в МЧС.