25 апреля 2024

В Мурманске специалисты МЧС обезвредили фугасную авиабомбу времен ВОВ. Видео

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Взрыв газа в жилом доме в г. Балашиха. Москва, мчс россии
Спасателям потребовалось несколько часов, чтобы подобраться к снаряду Фото:

Спасатели вывезли на полигон и обезвредили фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны, которую нашли на территории Мурманского торгового порта. Об этом сообщает МЧС РФ в своем telegram-канале.

«Специалисты МЧС России определили предмет как немецкую авиационную бомбу SC-1000. Она содержала в себе 620 килограммов взрывчатого вещества», — говорится в сообщении ведомства.

Там рассказали, что спасателям потребовалось несколько часов, чтобы подобраться к снаряду, обвязать его тросами и при помощи крана погрузить на автомобиль. «Опасная находка была доставлена на спецполигон и уничтожена», — уточнили в МЧС.

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Спасатели вывезли на полигон и обезвредили фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны, которую нашли на территории Мурманского торгового порта. Об этом сообщает МЧС РФ в своем telegram-канале. «Специалисты МЧС России определили предмет как немецкую авиационную бомбу SC-1000. Она содержала в себе 620 килограммов взрывчатого вещества», — говорится в сообщении ведомства. Там рассказали, что спасателям потребовалось несколько часов, чтобы подобраться к снаряду, обвязать его тросами и при помощи крана погрузить на автомобиль. «Опасная находка была доставлена на спецполигон и уничтожена», — уточнили в МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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