Минтранс выступил против приборов реанимаций в пассажирских самолетах

Минтранс и Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта выразили недовольство требованием Минздрава об оснащении аптечек на борту самолетов пневматическими устройствами для сердечно-легочной реанимации. Об этом пишет «Коммерсант».
«В Минтрансе и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта выступили против требования Минздрава укомплектовать аптечки самолетов пневматическими устройствами для сердечно-легочной реанимации. Сейчас бортпроводники проводят только мануальную реанимацию. В Минздраве считают, что ее невозможно проводить при посадке», — передает газета «Коммерсант».
Такое оборудование не предназначено для полета, им должны пользоваться медики, считают в авиакомпаниях. Также отмечается, что только для группы «Аэрофлот» оно обойдется в один миллиард рублей.
Ранее авиакомпаниям предписали высаживать пассажиров из самолета, если там душно. С таким требованием выступили Росавиация и Ространснадзор, пишет «Национальная служба новостей». Отмечается, что допустимая температура в пассажирской кабине — от 20 до 25 градусов.
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