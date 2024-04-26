Минтранс выступил против приборов реанимаций в пассажирских самолетах

26 апреля 2024 в 04:53 Размер текста - 17 +

Для группы «Аэрофлот» приборы реанимаций обойдутся в 1 млрд рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Минтранс и Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта выразили недовольство требованием Минздрава об оснащении аптечек на борту самолетов пневматическими устройствами для сердечно-легочной реанимации. Об этом пишет «Коммерсант». «В Минтрансе и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта выступили против требования Минздрава укомплектовать аптечки самолетов пневматическими устройствами для сердечно-легочной реанимации. Сейчас бортпроводники проводят только мануальную реанимацию. В Минздраве считают, что ее невозможно проводить при посадке», — передает газета «Коммерсант». Такое оборудование не предназначено для полета, им должны пользоваться медики, считают в авиакомпаниях. Также отмечается, что только для группы «Аэрофлот» оно обойдется в один миллиард рублей. Ранее авиакомпаниям предписали высаживать пассажиров из самолета, если там душно. С таким требованием выступили Росавиация и Ространснадзор, пишет «Национальная служба новостей». Отмечается, что допустимая температура в пассажирской кабине — от 20 до 25 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минтранс и Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта выразили недовольство требованием Минздрава об оснащении аптечек на борту самолетов пневматическими устройствами для сердечно-легочной реанимации. Об этом пишет «Коммерсант». «В Минтрансе и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта выступили против требования Минздрава укомплектовать аптечки самолетов пневматическими устройствами для сердечно-легочной реанимации. Сейчас бортпроводники проводят только мануальную реанимацию. В Минздраве считают, что ее невозможно проводить при посадке», — передает газета «Коммерсант». Такое оборудование не предназначено для полета, им должны пользоваться медики, считают в авиакомпаниях. Также отмечается, что только для группы «Аэрофлот» оно обойдется в один миллиард рублей. Ранее авиакомпаниям предписали высаживать пассажиров из самолета, если там душно. С таким требованием выступили Росавиация и Ространснадзор, пишет «Национальная служба новостей». Отмечается, что допустимая температура в пассажирской кабине — от 20 до 25 градусов.