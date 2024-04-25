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00:13
Пентагон: США выведут часть своих военных из Чада
25 апреля 2024
23:58
В Екатеринбурге рядом с метро нашли труп. Фото
23:53
Суд взыскал миллиарды рублей по иску ФНС к IKEA
Путин пообещал навести порядок в Донбассе: главное о СВО к вечеру 25 апреля
23:52
Уровень воды в тюменском селе Абатское побил исторический рекорд. Фото, видео
23:51
В Пермский край пришла большая вода
23:48
РБК: министр труда ответил на заявления о конце дешевого труда в России
Главные заявления президента РФ Владимира Путина на РСПП: инфляция, ключевая ставка, приватизация
23:30
Меладзе назвал условия для выступления в России
23:21
На Украине продали конфискованные активы дочек «Сбербанка»
23:16
Украина отрицает прямые переговоры с Россией по возвращению детей
«Ущерб большой»: паводок в курганском селе повредил дома и бани. Фото, видео
23:13
Кольцово требует от Росавиации 21 миллион за обслуживание спецбортов
22:46
Челябинский экс-губернатор Дубровский не хочет менять финансового управляющего
22:44
Посол РФ раскрыл детали участия России в конференции по Украине в Швейцарии
Тюменские чиновники схитрили, выполняя поручение Моора
22:44
В поселках под Екатеринбургом пропал свет
22:42
В Кургане спасатели переживали, что девушки на каблуках повредят резиновую дамбу. Видео
22:40
Стало известно о новых требованиях по продаже валютной выручке
Путин и РСПП выяснили, ждать ли революции из-за собственности
22:30
В администрации ДНР произошли кадровые перестановки
22:03
«Санитарный щит» России прошел испытание паводками
2
21:38
Власти Кургана увеличили выплаты и дадут отпуск пострадавшим, Тобол снижается: главное за 25 апреля
В сгоревшей Сосьве боятся повторения ЧП: «Пороховая бочка тут»
21:35
Путин призвал бизнес и власти объединиться
21:32
Bloomberg: ЕС хочет запретить реэкспорт СПГ из РФ, но сам продолжит закупать
21:30
В районе ХМАО разберутся с нелегальными свалками
Подрядчик замминистра обороны не выплатил деньги за стройку кадетского корпуса. Скрин
21:25
Осужденный курганец предпочел сесть в колонию, чтобы не работать на воле
21:24
Разыскиваемый наркодилер был задержан в Сочи из-за мертвого дельфина. Видео
1
21:20
Тюменцы отказываются от детей из-за их проблем с психикой
1
Член Союза борьбы за трезвость: запрет на продажу спиртного в мае не решит проблему алкоголизма
21:18
«АвтоВАЗ» предупредил о повышении цен на автомобили
3
21:16
Раскрыты детали возможного убийства военными семи жителей Херсонской области
9
21:12
Спикер свердловской думы избежал товарищеского суда за избиение коллеги
1
ATACMS не изменят ход СВО, Россия ответит на конфискацию активов: что сказал Песков
21:10
Песков: исход спецоперации предрешен
21:10
Путин принял приглашение женщин-предпринимательниц на встречу в Петербурге
21:06
«Сургутнефтегаз» профинансирует проекты в ХМАО на шесть миллиардов рублей
Карта перекрытий в Москве на майские праздники
21:05
Путин лишил свердловчанина гражданства
21:02
Полицейские задержали сбежавшего убийцу, участник СВО станет депутатом: главное в ЯНАО за 25 апреля
21:00
Путину предложили поставить точку в вопросе ЕГЭ. Видео
1
Как жил и чем владел арестованный за взятку экс-замминистра обороны Иванов
20:55
Песков: США подливают масло в огонь, поставляя Украине ATACMS
2
20:53
Путин отметил промышленный потенциал Донбасса
20:52
Суд прекратил дело экс-директора пермского оборонного завода, который управлял им из СИЗО
О чем говорил Мишустин с главой «Росатома»: новые рекорды, планы и обстрелы ВСУ
20:49
Жителей Перми в мае на две недели оставят без горячей воды
20:48
Путин оценил продвижение российских брендов
20:48
Прокурор нагрянул в мэрию Нижневартовска с требованием уволить скандального чиновника
2
ВСУ пытаются прорвать оборону России у села Терны в ДНР: карта спецоперации 25 апреля
20:46
Вице-спикер думы заявил о перегрузке школ в Академическом на примере внучки
20:45
Экс-мэр Чебаркуля Ковригин, осужденный за взятку, оспорил наложенные ограничения
20:45
Челябинский золотопромышленник увеличит уставный капитал
Почему военная помощь США Украине не снизит успехи России на поле боя
20:43
Путин: рынок ипотечного кредитования в РФ «перегрет»
20:42
Директор УВЗ предложил Путину подарить Си Цзиньпину любимую книгу
1
20:40
Путин раскрыл, что не должен делать бизнес
Ученые из УрФУ научили нейросети диагностировать заболевания глаз
20:39
Shot: замминистра обороны Иванов жил в доме на Рублевке ценой в миллиард рублей. Фото
11
20:37
Пермяков ждут самые холодные майские каникулы за последние 15 лет
20:34
В Тюменской области цены на путевки заграницу выросли почти на треть
День рождения Владимира Жириновского: самые яркие цитаты эпатажного политика. Фото, видео
20:33
Путин обещает «навести порядок» в Донбассе
1
20:28
Музей в ХМАО перенесет югорчан в эпоху СССР и игру Atomic Heart на 1 Мая
1
20:27
Путин пообещал поддержать российских рыболовов
Изъятие активов России в пользу Украины выгодно экономике РФ
20:26
Журналист Fox News высмеял Зеленского в интервью
1
20:24
Стала известна новая дата концерта Zivert в Тюмени, который отменяли из-за ее болезни
20:22
Путин поручил синхронизировать работу вузов, готовящих кадры для рыбной отрасли
Шойгу убрал с должности замминистра обороны Иванова: новые подробности в деле о крупной взятке
20:20
Путину предложили транслировать его речи на уличных экранах
2
20:17
Адвокат подтвердил арест счетов замминистра обороны Иванова
1
20:17
Путин поручил проработать вопрос социальной рекламы
1
20:12
Курганцы ловят рыбу на удочку в огородах из-за паводка. Фото, видео
20:09
Два участника СВО из ХМАО борются за кресло в думе, которое покинул лоббист Петермана
20:09
Путин рассказал, как работает «народное ВПК» в РФ
20:09
На Ямале проведут оптимизацию медицинских учреждений. Инсайд
20:04
Пермская пенсионерка заставила мошенников вернуть украденные деньги
20:03
58-летний пермяк незаконно хранил дома три банки с порохом
19:58
Путин требует не допускать беспредела в вопросе изъятия детей из семей
19:55
Путин объявил, когда отправится в Китай
19:54
В музее ХМАО покажут фарфоровые яйца из старейшего завода в Европе. Фото
19:52
Путин пообещал подумать об отмене запрета на работу в госорганах из-за судимости в семье
19:48
Путин: ключевая ставка ЦБ будет снижаться. Видео
19:43
Возле тюменского села Балаганы экстренно расчищают реку от затора. Видео
19:38
Патрушев: нелегальная миграция тесно связана с террористическими угрозами
19:36
Глава сгоревшего свердловского поселка осудил бунтующих спасателей
2
19:34
Бывшего зампреда правительства Подмосковья Стригункову обвинили во взятке
19:30
Пермячку, которая ушла за червями, забил палкой до смерти пьяный подросток
1
19:30
Путин оценил развитие программы социальной газификации
3
19:30
Жительницу ЯНАО мэрия переселила в дом с треснувшими стенами
19:27
Путин: закрепление прав работодателей нужно поддержать
19:22
Путин одобрил идею центра для бизнеса с Африкой и Латинской Америкой
1
19:20
Путин заявил о необходимости поддержки российского бизнеса за границей
19:20
Пермякам предлагают работу «мужа на час» с зарплатой в 260 тысяч
19:19
Найденная в проруби на реке в ЯНАО нефть оказалась водорослями
19:18
Прокуратура наказала пермского чиновника, проигнорировавшего просьбу жителя
19:18
Появилось видео, как Нижний Тагил борется с внезапными снегопадами
19:15
ЕС призвал страны не признавать результаты выборов в России
1
19:14
Путин: ЦБ держит ключевую ставку из-за инфляции
19:13
Путин заявил о необходимости искать выгоду при реагировании на санкции
1
19:06
Пермский Роспотребнадзор назвал города, где больше всего клещей
19:02
Кинопродюсеру Вайнштейну отменили приговор за изнасилования из-за ошибки судьи
1
18:58
Общественники меняют правила отбора участников СВО в кадровый резерв президента
1
18:55
Двоих военных задержали за убийство пятерых человек в Херсонской области
3
18:54
Врачу Копейска отказали в досрочной пенсии из-за названия онкоцентра
1
18:50
Путин поручил довести до 2% ВВП объем внутренних затрат на науку к 2030 году
18:49
Командир батальона «Югра» Аксенов идет на довыборы в думу ХМАО. Фото
2
18:47
Представлена программа Дягилевского фестиваля — 2024 в Перми
18:44
Путин раскрыл, кому сопутствует успех в бизнесе
18:42
Таксист, оскорбивший челябинку, принес публичные извинения. Видео
18:36
Путин поставил задачу увеличить число промышленных роботов в РФ
18:36
Паводковые воды Тюменской области проверили на наличие вируса гепатита А
18:35
Жители ХМАО стали платить банкам, чтобы снизить ставку по ипотеке
18:33
Путин: будем укреплять все уровни образования
1
18:32
Свердловскую и Челябинскую области накроет «ржавый» дождь
4
18:32
Тюменские общественные наблюдатели ждут выплат за работу на выборах президента
18:29
Певец JONY по личным причинам сорвал два концерта на Урале, среди городов — Екатеринбург
18:28
Пришедшая с паводком необычная рыба из Курганской области уплывет в Тюменскую
1
18:27
Путин предрек дефицит кадров в России в ближайшие 10 лет
3
18:27
Свердловчанин, убивший мать сожительницы и закопавший ее труп, рвется на свободу
18:25
Путин призвал нарастить выпуск товаров в России
18:24
Прогулы юристов Куйвашева грозят коммунальным ЧС свердловскому городу
1
18:23
Путин: РФ предстоит увеличить объемы промышленности на десятки процентов
18:23
Молодой соратник мэра Екатеринбурга вернулся, победив рак. Фото
3
18:22
Завод из Марий Эл банкротит судоходную компанию пермского бизнесмена Антонова
18:17
В Екатеринбурге на улице нашли труп. Фото
18:15
Путин раскрыл цель налоговых изменений
18:15
Путин призвал упростить ведение бизнеса в России
18:12
«Военндело»: ВС РФ освободили Соловьево
1
18:12
Уровень воды в Тоболе в Кургане за 8 часов снизился на 5 сантиметров
18:06
Студент из Танзании предложил губернатору Комаровой открыть университет в Африке
18:05
В Перми иномарка сбила на пешеходном переходе двух детей
18:05
В Магнитогорске пропавший восьмилетний мальчик найден живым
18:03
Путин: будем обеспечивать предсказуемость условий для ведения и развития бизнеса
1
18:02
Путин: правительство готовится к запуску механизма регуляторной гильотины
1
18:02
В Тюмени пьяный водитель за рулем «Камаза» сбил машину скорой помощи. Видео
17:59
Путин затронул чувствительный для бизнеса вопрос пересмотра приватизации
1
17:58
Многодетная мать умерла после родов в Свердловской области
8
17:57
Первая женщина из ЯНАО отправилась на СВО в качестве связиста. Фото
1
17:57
В МИД РФ опровергли обсуждение запрета на выдачу и замену документов за рубежом
17:56
В Свердловской области усилят безопасность в майские праздники
17:52
Путин анонсировал появление новых отраслей промышленности и бизнеса
17:50
Глава Сургута приехал в мэрию для прощания с подчиненными
17:48
Politico: Индия хочет прекратить сотрудничество с Россией из-за США
3
17:45
Путин заявил о низком уровне молодежной безработицы в России
3
17:42
Светофоры в Челябинске могут выйти из строя и дезориентировать водителей. Адреса
17:42
Путин: в России знают о трудностях и то, где они возникают
1
17:39
Туристы из ХМАО бросились скупать путевки в Петербург на майские праздники
1
17:38
Пермячка стала лучшей на всероссийском ремесленном биеннале
17:38
Нейрохирурги из ЯНАО спасли пенсионера, упавшего со стремянки
2
17:35
Челябинские студенты подумали, как победить терроризм в стране
2
17:33
Фонд капремонта привел в порядок десятки домов в Пермском крае
1
17:32
Путин отметил рост зарплат и доходов россиян
10
17:31
В Тюмени подешевели айфоны
17:31
Тундровики пожаловались в прокуратуру ЯНАО на скупщиков оленины
17:30
Путин указал на рост промышленного производства в России
17:28
Военкомат зовет тюменских медиков на СВО
17:26
Путин рассказал о позитивных тенденциях в российской экономике
3
17:21
Бизнес планирует обсудить с Путиным защиту от национализации
17:19
Власти ХМАО сообщили, когда отключат отопление в домах
17:17
Рябков предрек понижение статуса дипотношений России с США
17:17
В ХМАО стали больше привозить зелени и клубники из Армении
17:16
Общественники из Тобольска атаковали местную мэрию
17:15
Путин рассказал о значимости городов трудовой доблести и их жителях
17:11
Пермская больница потратит миллионы на захоронение человеческих останков
17:10
Маск: заявления США об Украине оторваны от реальности
17:10
Глава челябинского района уходит в отставку
17:07
Губернатор Моор назвал следующий район, куда придет паводок
1
17:07
Задержанных вместе с экс-невесткой Чернецкого увезли в Челябинск
17:06
Владельцы УГМК выкупили производство грузовых вагонов
17:05
В США предупредили Байдена о скорой победе Путина на Украине
1
17:04
Сколько нужно зарабатывать, чтобы взять в ипотеку «двушку» в ЯНАО
2
17:01
Курганским властям от безысходности пришлось нанять уволенного начальника. Инсайд
3
17:00
Мэр Руслан Кухарук защитил своих подчиненных на заседании гордумы
16:57
Тюменцы придумали, как нажиться на бесплатных мангальных зонах в парках
1
16:56
Звезда сериала «Сваты» Кравченко обратилась к Шумкову из-за паводка. Видео
1
16:52
Бывшему замминистру культуры Яриловой огласили приговор за махинации с «Пушкинской картой». Видео
3
16:50
Семейной компании экс-мэра Перми одобрили застройку Мотовилихи
16:50
Суд решил судьбу пермяка за попытку поджечь военкомат
16:49
Власти ХМАО отремонтируют дорогу из Нижневартовска в Томскую область
16:48
Экс-директор пермского оборонного завода не смог добиться смягчения условий заключения
16:48
В Тюмени взлетели цены на мясо
3
16:46
Суд изменил приговор экс-зампредседателя пермского правительства Лопаевой
1
16:42
Вступивших в конфликт с начальством свердловских спасателей уволили. Видео
10
16:35
Екатеринбургские паломники привезут Благодатный огонь из Иерусалима
2
16:35
На выставке «Россия» встретили 11-миллионного гостя. Фото, видео
16:32
Чибис после ранения приехал в Москву на мероприятие с участием Путина. Видео
16:31
Житель Ишима убил соперника куском дерева
1
16:30
Житель Кургана незаконно прописал двух мигрантов в сгоревшем доме
16:30
Срок приема документов на праймериз ЕР в Челябинске продлили до 8 мая
1
16:28
Тоннель под Трансибом в Перми закроют на ремонт. Карта
16:26
Курганцам, пострадавшим от паводка, дадут дополнительный отпуск
9
16:25
Пермский депутат рассказал, какой национальный продукт Коми-округа любил Жириновский
16:23
Сможет ли необычная для Кургана рыба, пришедшая с паводком, выжить в местных реках
2
16:18
Челябинский рекордсмен создал гигантскую икону из пакетов
1
16:16
Какие выплаты ко Дню Победы получат ветераны из ХМАО
1
16:15
Глава КГБ Белоруссии предупредил о планах террористов ударить по АЭС
1
16:15
На самом большом в мире БелАЗе в Верхней Пышме выступят «Ундервуд» и OTYKEN
1
16:13
Мигрант, подкупивший челябинского полицейского ради гражданства, остался в СИЗО
16:11
Двум свердловским деревням грозят пожары
4
16:10
Участник СВО из ЯНАО получит место в гордуме Салехарда. Инсайд
1
16:07
В Тюмени мужчину переехала машина, которой управляла его девятилетняя дочь
2
16:06
В Германии предупредили Украину о новом наступлении ВС РФ
16:06
Глава челябинского миграционного отдела Земскова пыталась выйти из-под ареста
1
16:01
Шумков поручил срочно решить вопрос с отказом в выплатах пострадавшим в паводке
10
15:57
В Новом Уренгое завершают программу расселения
15:56
Голикова сообщила, что большинство пенсионеров продолжают работать
71
15:50
Частная британская школа собирала данные о детях тюменских политиков
2
15:47
В Челябинске перенесли концерт JONY
15:46
Бывший вице-премьер Христенко представил последнюю часть выставки в Челябинске. Фото, видео
15:45
Силуанов анонсировал изменения в налоговой системе России
6
15:45
Стало известно о сроке наказания третьему фигуранту дела экс-замминистра обороны Иванова
15:45
Челябинский суд разрешил «Макфе» расплачиваться с поставщиками
15:45
Прокуратура просит заново судить курганского экс-мэра Светличного
1
15:43
Часть Центрального рынка в Перми застроят жильем
2
15:39
На тюменских заправках подешевел бензин
1
15:39
Пермский край отправил в зону проведения спецоперации 13 автомобилей
15:39
Украинцы опасаются помощи США из-за грозящего им разгрома
15:35
Депутат Госдумы Голиков заявился на праймериз ЕР по выборам в гордуму Челябинска
1
15:32
Лукашенко раскрыл, откуда будет готовиться нападение на Беларусь
5
15:30
Борец с киосочниками и сутенерами Екатеринбурга заявил об угрозе покушения. Видео
4
15:25
Песков пообещал приезд Путина в Якутию
15:25
Тюменские общественники проверяют наличие продуктов в затапливаемых селах. Видео
15:24
Аэропорт Нового Уренгоя ввел новые тарифы на парковку машин
15:22
На фестивале в Екатеринбурге ждут скандального рэпера Хаски
15:20
27-летняя пермячка организовала подпольное казино в городе нефтяников. Видео
15:20
Полицейские из ЯНАО задержали убийцу, бежавшего из колонии в Свердловской области
1
15:19
В Первоуральске энергетики реконструируют свыше 27 километров ЛЭП
4
15:13
Макрон предрек Европе гибель. Видео
6
15:12
Свердловского убийцу из федерального розыска поймали в ЯНАО. Фото
1
15:09
Новый фильм про Алису Селезневу стал самым популярным в кинопрокате ХМАО
15:08
Почему победа «Металлурга» в Кубке Гагарина является уникальной
1
15:07
«Автомобилисту» заплатили десятки миллионов за лучший сезон в Кубке Гагарина
2
15:06
Роспотребнадзор опроверг сообщения об опасности воды из-под крана в Новосибирске
15:05
Дума Кургана перенесла время заседания после поручения Путина провести выборы
1
15:00
Мужчины в ЯНАО стали чаще пользоваться маркетплейсами
15:00
Бывший вице-мэр из ХМАО угодил в коррупционный скандал
14:59
В Новом Уренгое анонсировали проекты по защите экологии
14:59
Корейская анимационная студия взыскала с пермяка штраф за плагиат «Робокара Поли»
14:53
Курганские власти увеличили выплаты для пострадавших от наводнения
4
14:50
Глава затопляемого района Тюменской области призвал к срочной эвакуации. Видео
14:49
Посольство РФ направило ноту в МИД Турции в связи с отказами Turkish Airlines
3
14:43
Екатеринбурженка обвинила врачей в смерти 11-летней дочери в больнице
2
14:42
Utair увеличит число рейсов из ХМАО на популярные курорты
1
14:42
Челябинский омбудсмен поставила на контроль выплаты за погибшего бойца СВО
1
14:41
Доходы Челябинской области оказались больше расходов
14:41
«Равису» разрешили временно не передавать документы свердловскому акционеру
1
14:40
Челябинская ФСБ разгромила группировку, помогавшую мигрантам с гражданством
3
14:37
Суд назначил Ивлеевой штраф в размере 50 тысяч рублей
3
14:34
Для тюменского губернатора и его гостей закупят экзотические фрукты и креветки
2
14:28
Песков оценил разрешение Канады использовать Airbus титан из России
10
14:27
Полпред Якушев оценил развитие креативных индустрий в регионах УрФО
14:26
В Кремле пообещали защитить интересы РФ при конфискации ее активов
14:24
Кремль: Минобороны продолжит контракты, начатые арестованным Ивановым
14:20
Песков: Путин общается с людьми постоянно
1
14:20
Песков: ATACMS не изменят ход СВО, но добавят проблем самой Украине
1
14:13
Бывшего вице-мэра Первоуральска задержали за обман суда
14:12
Суд оставил под стражей свердловского гаишника, пойманного за взятку
14:11
В Тверской области студентка родила ребенка в туалете и заколола его ножницами
17
14:09
Пермяков предупредили о тумане
14:05
Глава Сургута лишился партийного статуса в «Единой России»
14:02
Крупный пожар охватил клуб в Нижнем Тагиле. Фото
13:59
Лукашенко: Украина утратит свою государственность, если откажется от переговоров
4
13:59
Министр Файзуллин осмотрел пострадавшие от паводка дома курганцев. Фото, видео
3
13:55
Минцифры готовит законопроект о запрете массовых спам-обзвонов
10
13:52
Глава «Сургутнефтегаза» дал оценку ситуации на топливном рынке РФ
2
13:50
Челябинский депутат-эсер сравнил первого вице-спикера ЗСО с сотрудником ГУФСИН
13:46
Комментатор Дмитрий Губерниев поздравил «Металлург» и Рашникова с победой
2
13:45
Алиев подтвердил, что Украина просила у него оружие
4
13:45
Челябинцы стали вдвое чаще пользоваться маркетплейсами
13:45
Захарова заявила о чувстве вседозволенности у Киева из-за помощи Запада
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13:42
Первая афиша на 9 Мая в Екатеринбурге
13:40
Семью погибшего челябинского бойца СВО лишат выплат из-за бросившего отца
13:38
Запад в 10 раз усилил воздушную разведку у границ РФ и Белоруссии
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13:36
Какие территории Курганской области освободились от воды. Карта
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13:35
Житель самого страшного пермского поселка притворился женщиной и оскорбил ВС РФ
13:33
Четверо полицейских в Подмосковье поставили на учет 1500 нелегалов-мигрантов
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13:31
Раненый штурмовик передал Златоусту флаг с автографами бойцов с передовой. Фото
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13:30
На Ямале торжественно встретили отпускника из зоны СВО. Фото
13:30
Власти ХМАО готовятся назначить нового директора «Центра адаптивного спорта»
13:25
В центре Тюмени на полдня перекроют дорогу. Скрин
13:24
Синоптики назвали, когда в Кургане уровень реки понизится до опасной отметки
13:24
В Первоуральске задержали бывшего вице-мэра
13:21
Пермяков предупредили об опасности посещения Усьвинских столбов. Фото
13:20
Для унитазов чиновников ЯНАО закупят новые сидения премиум-класса
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13:18
Прокуратура ХМАО нашла нарушения при строительстве школы
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13:17
ФСБ: пособник СБУ, передававший данные о ВС России, осужден на 11 лет
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13:17
РИАН: турецкие банки отказывают в открытии счетов россиянам
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13:15
Аналитики назвали самые популярные вакансии в компаниях ХМАО
13:14
На предприятии «Курганстальмоста» запустили новое производство. Фото
13:14
Вице-премьер РФ отметил темпы строительства второго моста через Обь в Сургуте
13:11
ФАС возбудила дело против Сбера
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13:11
Челябинские танцоры, свидетели теракта в «Крокусе», стали чемпионами России
13:11
В пермской деревне выставили на продажу дачу с пляжем за 59 млн рублей. Фото
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13:09
Тюменцам на майские праздники не покажут салюты
13:08
Спецкомиссия по ЧС проверит пятно на Оби, принятое за разлив нефти
13:04
СКР предъявил заочные обвинения украинским чиновникам
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13:00
Пермский завод металлических сеток резко сократил прибыль
12:59
Уральский полпред Якушев поздравил «Металлург», «Трактор» и «Автомобилист»
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12:58
В мэрии рассказали, когда в Екатеринбурге отключат отопление
12:57
Галкин* подал жалобу на отказ снять с него статус иноагента
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12:56
СК РФ: более 3100 наемников участвуют в боевых действиях на стороне Украины
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12:55
Где тюменцам заработать в майские праздники
12:51
Глава Росфинмониторинга: теракт в «Крокусе» финансировали криптовалютой
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12:50
Пермское ГУ МЧС уточнило условия, при которых разрешается жарить шашлык в майские праздники
12:40
В Перми ищут мужчину, который уехал из дома на серебристой «Тойоте», и пропал
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Экс-депутат Госдумы Пашин возглавит список ЛДПР на выборах в гордуму Челябинска
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Погибшего военного из ЯНАО похоронят на Ставрополье
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Фирма третьего фигуранта по делу зама Шойгу в 2022 году вдвое увеличила прибыль
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12:37
В Челябинской области расширили меры поддержки семей бойцов СВО
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В челябинском селе вода смыла мост и утащила машину. Фото, видео
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Путин назвал приоритетную задачу для российского общества
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В Запорожской области дрон ВСУ оставил сиротами четырех детей
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12:35
Глава Росатома заявил о рисках для ЗАЭС из-за обстрелов ВСУ
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12:32
Спасатели обнесли дом дамбой после отказа жителей запускать их на территорию. Фото, видео
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12:31
В Тюменской области работает горячая линия для бизнеса, пострадавшего от паводка
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Жительница ХМАО отдала 3 миллиона рублей мошеннику, выдавшему себя за начальника
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В ХМАО осужденный напал с осколком стекла на сотрудника ФСИН
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Чистая прибыль газового гиганта в ЯНАО уверенно стремится к нулю
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Кто может стать мэром Кургана, выборами которого интересовался Путин
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Апелляционный суд Кипра разрешил экстрадицию в США россиянина Петрова
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В ГИБДД назвали самое опасное время дня на пермских трассах
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В Челябинске поймали екатеринбургского мигранта-педофила из федерального розыска
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В Перми упали цены на iPhone
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«Титановая долина» избавится к концу года еще от двух резидентов-призраков
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Губернатор Моор: в трех районах Тюменской области прогнозируют новый подъем воды. Видео
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Минтруд заявил о равенстве мужчин и женщин на работе
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Евгений Малкин поздравил магнитогорский «Металлург» с победой в Кубке Гагарина
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Как похудеть после 45 и что делать, если сбросить вес не получается
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«Ашан» подтвердил желание остаться в России
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В Омске горит объект в промзоне. Видео
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В колониях Челябинской области вдвое снизилось число заключенных
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Екатеринбуржцы остались без гуляний в центре города на 9 Мая
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В пермском минобре отреагировали на скандал в православной гимназии, где учитель затравила ребенка
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Охранники установили муляжи бомб на двух мостах в Твери, возбуждено дело
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Токаев: теракт в «Крокусе» тяжело отозвался в сердцах казахстанцев
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В Пермском крае взлетели цены на услуги сотовой связи
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К майским праздникам в Челябинскую область завезли гвоздики из Китая. Фото
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Суд в Перми дисквалифицировал директора УК за плохое содержание дома
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«Единая Россия» продлила прием заявок на предварительное голосование
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Тюменцы отправятся в путешествие на Кавказ в СПА-вагонах
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Военкор Руденко показал кадры ликвидации САУ Paladin США под Часовым Яром. Видео
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Два миллиона уральцев проголосовали в конкурсе за федеральные деньги
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Полиция ХМАО поймала мигранта, который 20 лет назад украл шубу
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Пострадавших от наводнения спасают на вездеходах «Курганмашзавода». Фото, видео
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Жена прокурора Краснокамска Третьякова отказалась от мандата депутата ради мужа
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В Челябинской области под колесами поезда погиб пешеход
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В Екатеринбурге отменили салют на День Победы
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В Черкасской области Украины атакован объект критической инфраструктуры
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Азербайджанцев, устроивших стрельбу в крупном ТЦ Екатеринбурга, вернули в СИЗО. Фото
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В Пермском крае увековечат память пограничников всех поколений. Фото
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Куйвашев увеличил выплаты донорам на треть
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Матвиенко рассказала о главных заботах Путина
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Челябинец, смывший кота в унитаз в прямом эфире, предстанет перед судом
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Участница «Мама в 16» из Екатеринбурга беременна второй раз. Видео
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Челябинский меткомбинат помог построить гнезда для сов. Фото
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Челябинцам назвали запрещенные для ловли виды рыб и раков. Список
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В деле экс-замминистра обороны Иванова появился третий фигурант. Фото
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Дело о вымогательстве у директора Ростеха вышло на финальную судебную стадию
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