ЦБ выявил нарушение банками порядка расчета полной стоимости кредитов

26 апреля 2024 в 03:21 Размер текста - 17 +

ЦБ выявил случаи занижения полной стоимости кредитов на сайтах-агрегаторах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Центральный Банк России (ЦБ) выявил случаи занижения полной стоимости кредитов на сайтах-агрегаторах. Об этом рассказал директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. «Мы хотим провести с ними (агрегаторами — прим. URA.RU) встречу. Далее определимся с дальнейшими действиями. Здесь, очевидно, есть нарушения базового принципа законодательства. Нужно понять, кому дальше предъявлять претензии», — поделился Данилов с «Известиями». На некоторых сайтах-агрегаторах, таких, как «Банки.ру» или «Сравни.ру», минимальная ставка начинается от 4-7%. Это невозможно, учитывая, что ключевая ставка в России равняется 16%. Сами агрегаторы заявляют, что ставки, которые отображаются у них на сайте, присылают банки. ЦБ РФ сохраняет ключевую ставку на уровне 16% из-за угрозы инфляции. Таким образом они избегают ее перехода в двузначный диапазон. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный Банк России (ЦБ) выявил случаи занижения полной стоимости кредитов на сайтах-агрегаторах. Об этом рассказал директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. «Мы хотим провести с ними (агрегаторами — прим. URA.RU) встречу. Далее определимся с дальнейшими действиями. Здесь, очевидно, есть нарушения базового принципа законодательства. Нужно понять, кому дальше предъявлять претензии», — поделился Данилов с «Известиями». На некоторых сайтах-агрегаторах, таких, как «Банки.ру» или «Сравни.ру», минимальная ставка начинается от 4-7%. Это невозможно, учитывая, что ключевая ставка в России равняется 16%. Сами агрегаторы заявляют, что ставки, которые отображаются у них на сайте, присылают банки. ЦБ РФ сохраняет ключевую ставку на уровне 16% из-за угрозы инфляции. Таким образом они избегают ее перехода в двузначный диапазон.