ЦБ выявил нарушение банками порядка расчета полной стоимости кредитов

Центральный Банк России (ЦБ) выявил случаи занижения полной стоимости кредитов на сайтах-агрегаторах. Об этом рассказал директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.
«Мы хотим провести с ними (агрегаторами — прим. URA.RU) встречу. Далее определимся с дальнейшими действиями. Здесь, очевидно, есть нарушения базового принципа законодательства. Нужно понять, кому дальше предъявлять претензии», — поделился Данилов с «Известиями».
На некоторых сайтах-агрегаторах, таких, как «Банки.ру» или «Сравни.ру», минимальная ставка начинается от 4-7%. Это невозможно, учитывая, что ключевая ставка в России равняется 16%. Сами агрегаторы заявляют, что ставки, которые отображаются у них на сайте, присылают банки.
ЦБ РФ сохраняет ключевую ставку на уровне 16% из-за угрозы инфляции. Таким образом они избегают ее перехода в двузначный диапазон.
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