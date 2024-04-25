25 апреля 2024

ЦБ выявил нарушение банками порядка расчета полной стоимости кредитов

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, центробанк, банк россии, цб рф уральское главное управление, центральный банк россии
ЦБ выявил случаи занижения полной стоимости кредитов на сайтах-агрегаторах Фото:

Центральный Банк России (ЦБ) выявил случаи занижения полной стоимости кредитов на сайтах-агрегаторах. Об этом рассказал директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

«Мы хотим провести с ними (агрегаторами — прим. URA.RU) встречу. Далее определимся с дальнейшими действиями. Здесь, очевидно, есть нарушения базового принципа законодательства. Нужно понять, кому дальше предъявлять претензии», — поделился Данилов с «Известиями».

На некоторых сайтах-агрегаторах, таких, как «Банки.ру» или «Сравни.ру», минимальная ставка начинается от 4-7%. Это невозможно, учитывая, что ключевая ставка в России равняется 16%. Сами агрегаторы заявляют, что ставки, которые отображаются у них на сайте, присылают банки.

ЦБ РФ сохраняет ключевую ставку на уровне 16% из-за угрозы инфляции. Таким образом они избегают ее перехода в двузначный диапазон.

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Центральный Банк России (ЦБ) выявил случаи занижения полной стоимости кредитов на сайтах-агрегаторах. Об этом рассказал директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. «Мы хотим провести с ними (агрегаторами — прим. URA.RU) встречу. Далее определимся с дальнейшими действиями. Здесь, очевидно, есть нарушения базового принципа законодательства. Нужно понять, кому дальше предъявлять претензии», — поделился Данилов с «Известиями». На некоторых сайтах-агрегаторах, таких, как «Банки.ру» или «Сравни.ру», минимальная ставка начинается от 4-7%. Это невозможно, учитывая, что ключевая ставка в России равняется 16%. Сами агрегаторы заявляют, что ставки, которые отображаются у них на сайте, присылают банки. ЦБ РФ сохраняет ключевую ставку на уровне 16% из-за угрозы инфляции. Таким образом они избегают ее перехода в двузначный диапазон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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