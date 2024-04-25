Журналист Fox News высмеял Зеленского в интервью

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский,  stock
У Владимира Зеленского спросили, завидовал ли он Израилю Фото:

Журналист Fox News Грег Палкот задал вопрос президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, завидовал ли он, когда Запад активно помогал Израилю защищаться от Ирана. По словам корреспондента, Зеленский следит за событиями в мире.

«Я знаю, что вы следите за всеми мировыми событиями и я знаю, что вы следили за тем, что происходило на Среднем Востоке. Битва между Ираном и Израилем. Я уверен вы смотрели, как США, Великобритания, Франция и ЕС самолеты помогали Израилю защищаться от Ирана. Я буду прямолинеен: Вы завидовали», — заявил Палкот в беседе с Зеленским. Интервью опубликовано на сайте Fox News.

Ранее Зеленский сообщил, что был в шоке, когда узнал, как сообща работали союзники Израиля во время атаки Ирана. Он продолжает возмущаться тем, что страны Запада не закрывают Украину от атак ракет, передает деловая газета «Взгляд».

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Журналист Fox News Грег Палкот задал вопрос президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, завидовал ли он, когда Запад активно помогал Израилю защищаться от Ирана. По словам корреспондента, Зеленский следит за событиями в мире. «Я знаю, что вы следите за всеми мировыми событиями и я знаю, что вы следили за тем, что происходило на Среднем Востоке. Битва между Ираном и Израилем. Я уверен вы смотрели, как США, Великобритания, Франция и ЕС самолеты помогали Израилю защищаться от Ирана. Я буду прямолинеен: Вы завидовали», — заявил Палкот в беседе с Зеленским. Интервью опубликовано на сайте Fox News. Ранее Зеленский сообщил, что был в шоке, когда узнал, как сообща работали союзники Израиля во время атаки Ирана. Он продолжает возмущаться тем, что страны Запада не закрывают Украину от атак ракет, передает деловая газета «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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