Журналист Fox News высмеял Зеленского в интервью

25 апреля 2024 в 20:26 Размер текста - 17 +

У Владимира Зеленского спросили, завидовал ли он Израилю Фото: Официальный сайт президента Украины Журналист Fox News Грег Палкот задал вопрос президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, завидовал ли он, когда Запад активно помогал Израилю защищаться от Ирана. По словам корреспондента, Зеленский следит за событиями в мире. «Я знаю, что вы следите за всеми мировыми событиями и я знаю, что вы следили за тем, что происходило на Среднем Востоке. Битва между Ираном и Израилем. Я уверен вы смотрели, как США, Великобритания, Франция и ЕС самолеты помогали Израилю защищаться от Ирана. Я буду прямолинеен: Вы завидовали», — заявил Палкот в беседе с Зеленским. Интервью опубликовано на сайте Fox News. Ранее Зеленский сообщил, что был в шоке, когда узнал, как сообща работали союзники Израиля во время атаки Ирана. Он продолжает возмущаться тем, что страны Запада не закрывают Украину от атак ракет, передает деловая газета «Взгляд». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Журналист Fox News Грег Палкот задал вопрос президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, завидовал ли он, когда Запад активно помогал Израилю защищаться от Ирана. По словам корреспондента, Зеленский следит за событиями в мире. «Я знаю, что вы следите за всеми мировыми событиями и я знаю, что вы следили за тем, что происходило на Среднем Востоке. Битва между Ираном и Израилем. Я уверен вы смотрели, как США, Великобритания, Франция и ЕС самолеты помогали Израилю защищаться от Ирана. Я буду прямолинеен: Вы завидовали», — заявил Палкот в беседе с Зеленским. Интервью опубликовано на сайте Fox News. Ранее Зеленский сообщил, что был в шоке, когда узнал, как сообща работали союзники Израиля во время атаки Ирана. Он продолжает возмущаться тем, что страны Запада не закрывают Украину от атак ракет, передает деловая газета «Взгляд».