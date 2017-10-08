Экс-премьер Украины Николай Азаров уверен, что пенсионная реформа, которую запустил президент Петр Порошенко, подписав соответствующий закон, имеет одну цель — получить от МВФ очередной транш, который «будет либо разворован, либо использован на возврат кредитов самому МВФ».
«Вся эта так называемая реформа нацелена на сокращение затрат пенсионного фонда, в котором дефицит уже составляет 50%», — высказался Азаров в разговоре с RT, добавив, что в законе предусмотрено все, чтобы сократить число людей, претендующих на пенсию. Каждый пункт реформы, подчеркивает экс-премьер, уменьшает шансы на получение нормальной пенсии.
Азаров также напомнил, что МВФ, выдавая транши Украине, нарушает свой же устав. «Во-первых, запрещается кредитование Международным валютным фондом страны, ведущей военные действия, а во-вторых, запрещается кредитование стране, которая не обслуживает свои суверенные долги», — пояснил экс-министр. Однако «киевскому режиму, который управляется американцами», деньги исправно выделяют — чтобы он «окончательно не развалился».