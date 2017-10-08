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09 октября 2017
08 октября 2017
21:24  08 октября 2017 0

«Реформа преследует одну цель — вытащить из МВФ очередной транш». Экс-премьер Украины раскритиковал закон о пенсиях

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, пенсионеры, старики, тоска, печаль, грустные старики, трость в руке
Реформа нацелена на сокращение затрат пенсионного фондаФото: depositphotos.com © URA.RU

Экс-премьер Украины Николай Азаров уверен, что пенсионная реформа, которую запустил президент Петр Порошенко, подписав соответствующий закон, имеет одну цель — получить от МВФ очередной транш, который «будет либо разворован, либо использован на возврат кредитов самому МВФ».

«Вся эта так называемая реформа нацелена на сокращение затрат пенсионного фонда, в котором дефицит уже составляет 50%», — высказался Азаров в разговоре с RT, добавив, что в законе предусмотрено все, чтобы сократить число людей, претендующих на пенсию. Каждый пункт реформы, подчеркивает экс-премьер, уменьшает шансы на получение нормальной пенсии.

Азаров также напомнил, что МВФ, выдавая транши Украине, нарушает свой же устав. «Во-первых, запрещается кредитование Международным валютным фондом страны, ведущей военные действия, а во-вторых, запрещается кредитование стране, которая не обслуживает свои суверенные долги», — пояснил экс-министр. Однако «киевскому режиму, который управляется американцами», деньги исправно выделяют — чтобы он «окончательно не развалился».

Татьяна Трушина
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