Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин посетит столицу ХМАО-Югры Ханты-Мансийск с деловым визитом. Об этом сегодня, 9 октября, «URA RU» сообщил источник в департаменте общественных и внешних связей Югры.
По словам собеседника агентства, Максим Топилин прибудет в Югру 10 октября, где состоится встреча министра с главой региона Натальей Комаровой. Узнать программу мероприятий, связанную с визитом федерального министра, на момент публикации материала не удалось. Начальник управления по обеспечению открытости органов власти в департаменте общественных связей Галина Липатова находилась на совещании и не смогла ответить на звонок журналиста.
Стоит отметить, что недавно ХМАО с неофициальным визитом посетил министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, который по приглашению губернатора принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню нефтяника.