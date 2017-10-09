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16:28  09 октября 2017 0

Министр труда России летит в ХМАО на разговор с губернатором

Международный инвестиционный форум
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин посетит Ханты-МансийскФото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин посетит столицу ХМАО-Югры Ханты-Мансийск с деловым визитом. Об этом сегодня, 9 октября, «URA RU» сообщил источник в департаменте общественных и внешних связей Югры.

По словам собеседника агентства, Максим Топилин прибудет в Югру 10 октября, где состоится встреча министра с главой региона Натальей Комаровой. Узнать программу мероприятий, связанную с визитом федерального министра, на момент публикации материала не удалось. Начальник управления по обеспечению открытости органов власти в департаменте общественных связей Галина Липатова находилась на совещании и не смогла ответить на звонок журналиста.

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Стоит отметить, что недавно ХМАО с неофициальным визитом посетил министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, который по приглашению губернатора принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню нефтяника.

Игорь Волосин
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