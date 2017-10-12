19:40 12 октября 2017 0

Потраченные Алексеем Парфеновым деньги сданы в макулатуру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Активисты свердловского регионального отделения КПРФ не распространили значительную часть тиражей оплаченных агитационных газет экс-кандидата в губернаторы Свердловской области Александра Парфенова.

Читатель «URA.RU» прислал в редакцию фотографию, сделанную на складе специализирующейся на приеме вторсырья фирмы «Апрель». На ней виден гараж, в котором размещены более сотни нераспечатанных пачек агитационных изданий в типографских полиэтиленовых упаковках. В общей сложности речь идет как минимум о пяти тысячах газет.

Газеты КПРФ на складе фирмы по приему макулатуры Фото: Читатель URA.RU

На фото видно не все помещение склада, поэтому в действительности агитпродукции может быть в разы больше. По данным источника «URA.RU», в помещении находится до нескольких тонн продукции. Менеджер фирмы в разговоре с корреспондентом сообщил, что в последнее время макулатуру с предвыборной агитацией они не принимали.

Представитель регионального отделения КПРФ полагает, что печать и распространение агитматериалов были оплачены из партийного фонда, а соответствующие расходы указаны в отчетах, которые сдал штаб кандидата в облизбирком. Однако в действительности газеты никто не распространял. Это может стать поводом для финансовой проверки партотделения.

Вероятно, представители свердловского отделения КПРФ сумели заработать на сдаче макулатуры. В соответствии с указанным на сайте фирмы прайсом, она закупает килограмм газетной бумаги за 6 рублей.

Первый секретарь свердловского отделения КПРФ Александр Ивачев предположил, что предвыборную макулатуру сдали в пункт приема безответственные агитаторы: «Такие эксцессы бывают. Обычно мы стараемся распространять газеты через коммунистов и наших сторонников. Но бывало, что некие личности пытались торговать нашими газетами. В ходе последней кампании группа людей, называющих себя представителями Парфенова, предлагали выкупить у них 35-тысячный тираж газет по 2 рубля за экземпляр. Может быть, речь идет о том тираже».

Александр Ивачев отметил, что коммунисты обращались по последнему факту с заявлением в правоохранительные структуры. Расследование пока не доведено до конца.