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12 октября 2017
11 октября 2017
Главные новости Пермского края
19:18  12 октября 2017 0

Экспертный совет выступил за закрытие дома для детей-инвалидов в Перми

Форум ОНФ
В пермском Доме ребенка находятся более 100 малышей с ограниченными возможностями здоровьяФото: Антон Белицкий © URA.RU

В Перми большинство членов экспертного совета проголосовали за реорганизацию дома ребенка, где живут малыши-инвалиды. Против выступили два человека — оба из самого авторитетного благотворительного фонда Перми. Еще трое воздержались. Среди воздержавшихся — главврач той самой больницы, к которой хотят присоединить учреждение.

Заседание экспертного совета по вопросу реорганизации Пермского краевого специализированного Дома ребенка состоялось в четверг, 12 октября. Планируется, что он будет присоединен к пермской детской городской больнице №13. Аргументы сторонников этого решения таковы: значительно улучшится уровень оказываемых медицинских услуг воспитанникам — будет расширен и доступ к высокотехнологичной помощи; особенности здания Дома ребенка не позволяют создать для детей условия, близкие к домашним, каких требуют новые подходы к воспитанию сирот; Дом ребенка не имеет лицензии на образовательные услуги, поэтому дети лишены возможности получать дошкольное образование. Большинство экспертов проголосовали за то, что реорганизация «не приведет к негативным последствиям в обеспечении их жизнедеятельности, образовании, воспитании, развитии, отдыха, оздоровления детей, оказания им медицинской, социальной, лечебно-профилактической, социально-правовой помощи». Против выступили только два человека — представители благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев и Татьяна Добрынина.

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«Мы видим много рисков в этом решении: что бюджетные средства, сэкономленные при реорганизации, не будут направлены на помощь тем же самым детям; что не будут сохранены малокомплектные группы в учреждении — до шести человек. Вероятно, детей в группах станет больше. Есть риск, что будет нарушен принцип наличия у каждого ребенка связи с кровной или потенциально-замещающей семьей. То есть его переведут в медучреждение отдаленного района, и ему будет сложнее общаться с близкими людьми. Также есть риск, что в сестринских уходах, где находятся только что выявленные дети, этих детей станет больше, и они там будут находиться дольше, а это очень плохо для ребенка. Есть риск, что медпомощь этим детям будет хуже, чем сейчас.

Каждый из этих рисков может привести к необратимым негативным последствиям для ребенка. В ситуации, когда мы видим такое количество рисков и не видим объективных положительных результатов, мы любое сомнение трактуем в пользу детей, и именно поэтому голосовали против», — объяснил «URA.RU» Дмитрий Жебелев.

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Еще три человека воздержались. Среди них руководитель благотворительной организации «Солнечный круг» Александра Сокол, сопредседатель общественного совета по защите прав пациентов при министерстве здравоохранения Пермского края Татьяна Романовская и главврач детской больницы №13, к которой и хотят присоединить Дом ребенка, Ольга Токманова. Получить комментарий, почему она решила проголосовать именно так, пока не удалось. Однако буквально накануне медик подтвердила «URA.RU», что в центрах помощи детям действительно созданы хорошие условия: «Что касается тяжелобольных детей — их в Доме ребенка немного. В случае перевода в нашу больницу их интересы не пострадают. У нас условия ничем не отличаются». Остальные 12 человек экспертного Совета выступили за. Среди них — детский омбудсмен Павел Миков.

О возможном закрытии Дома ребенка «URA.RU» стало известно в конце сентября. И. о. министра здравоохранения Дмитрий Матвеев пояснил, что конкретного решения пока не принято. Но федеральные рекомендации говорят о том, что условия жизни для детей должны быть приближены к семейным. В случае закрытия Дома ребенка его воспитанников будет курировать министерство социального развития, которое, в свою очередь, утверждает, что окончательное решение будет приниматься с учетом интересов малышей.

Сейчас в Доме ребенка содержатся более ста детей-инвалидов в возрасте до четырех лет, оставшихся без родителей. Некоторые из них больны ВИЧ.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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