Экспертный совет выступил за закрытие дома для детей-инвалидов в Перми

19:18 12 октября 2017 0

В пермском Доме ребенка находятся более 100 малышей с ограниченными возможностями здоровья Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В Перми большинство членов экспертного совета проголосовали за реорганизацию дома ребенка, где живут малыши-инвалиды. Против выступили два человека — оба из самого авторитетного благотворительного фонда Перми. Еще трое воздержались. Среди воздержавшихся — главврач той самой больницы, к которой хотят присоединить учреждение.

Заседание экспертного совета по вопросу реорганизации Пермского краевого специализированного Дома ребенка состоялось в четверг, 12 октября. Планируется, что он будет присоединен к пермской детской городской больнице №13. Аргументы сторонников этого решения таковы: значительно улучшится уровень оказываемых медицинских услуг воспитанникам — будет расширен и доступ к высокотехнологичной помощи; особенности здания Дома ребенка не позволяют создать для детей условия, близкие к домашним, каких требуют новые подходы к воспитанию сирот; Дом ребенка не имеет лицензии на образовательные услуги, поэтому дети лишены возможности получать дошкольное образование. Большинство экспертов проголосовали за то, что реорганизация «не приведет к негативным последствиям в обеспечении их жизнедеятельности, образовании, воспитании, развитии, отдыха, оздоровления детей, оказания им медицинской, социальной, лечебно-профилактической, социально-правовой помощи». Против выступили только два человека — представители благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев и Татьяна Добрынина.

«Мы видим много рисков в этом решении: что бюджетные средства, сэкономленные при реорганизации, не будут направлены на помощь тем же самым детям; что не будут сохранены малокомплектные группы в учреждении — до шести человек. Вероятно, детей в группах станет больше. Есть риск, что будет нарушен принцип наличия у каждого ребенка связи с кровной или потенциально-замещающей семьей. То есть его переведут в медучреждение отдаленного района, и ему будет сложнее общаться с близкими людьми. Также есть риск, что в сестринских уходах, где находятся только что выявленные дети, этих детей станет больше, и они там будут находиться дольше, а это очень плохо для ребенка. Есть риск, что медпомощь этим детям будет хуже, чем сейчас.

Каждый из этих рисков может привести к необратимым негативным последствиям для ребенка. В ситуации, когда мы видим такое количество рисков и не видим объективных положительных результатов, мы любое сомнение трактуем в пользу детей, и именно поэтому голосовали против», — объяснил «URA.RU» Дмитрий Жебелев.

Еще три человека воздержались. Среди них руководитель благотворительной организации «Солнечный круг» Александра Сокол, сопредседатель общественного совета по защите прав пациентов при министерстве здравоохранения Пермского края Татьяна Романовская и главврач детской больницы №13, к которой и хотят присоединить Дом ребенка, Ольга Токманова. Получить комментарий, почему она решила проголосовать именно так, пока не удалось. Однако буквально накануне медик подтвердила «URA.RU», что в центрах помощи детям действительно созданы хорошие условия: «Что касается тяжелобольных детей — их в Доме ребенка немного. В случае перевода в нашу больницу их интересы не пострадают. У нас условия ничем не отличаются». Остальные 12 человек экспертного Совета выступили за. Среди них — детский омбудсмен Павел Миков.

О возможном закрытии Дома ребенка «URA.RU» стало известно в конце сентября. И. о. министра здравоохранения Дмитрий Матвеев пояснил, что конкретного решения пока не принято. Но федеральные рекомендации говорят о том, что условия жизни для детей должны быть приближены к семейным. В случае закрытия Дома ребенка его воспитанников будет курировать министерство социального развития, которое, в свою очередь, утверждает, что окончательное решение будет приниматься с учетом интересов малышей.

Сейчас в Доме ребенка содержатся более ста детей-инвалидов в возрасте до четырех лет, оставшихся без родителей. Некоторые из них больны ВИЧ.