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Главные новости Пермского края
15:16  11 октября 2017 0

Пермский омбудсмен поддержал идею закрытия дома для детей-инвалидов

Пикет против оптимизации спортивной школы Атлет. Челябинск, дети важнее денег
Пермским детям-инвалидам обещают лучшие условияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Специальная комиссия и детский омбудсмен Павел Миков изучили идею реорганизации пермского Дома ребенка. Главный врач больницы, в которую могут быть направлены тяжело больные дети, сообщил «URA.RU», что интересы воспитанников не пострадают.

Экспертная группа под руководством уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае Павла Микова на этой неделе провела экспертизу ПКСДР — Пермского краевого специализированного Дома ребенка, которому грозит реорганизация. Вероятен вариант, при котором министерство здравоохранения закроет это учреждение, а воспитанников дальше будет курировать министерство социального развития.

Законодательное собрание Пермского края. Пленарное заседание 15 декабря 2016. Пермь, миков
Павел Миков считает, что чиновники действуют в интересах детей
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Миков посетил Дом ребенка, а также центр помощи детям (он как раз находится в ведении минсоцразвития). Эксперты изучили условия содержания и воспитания детей и пришли к выводу, что в случае присоединения Дома ребенка к пермской больнице №13 (здесь находится краевое паллиативное отделение) значительно улучшится уровень оказываемых медицинских услуг воспитанникам. Будет расширен и доступ к высокотехнологичной помощи.

Вторая деталь: особенности здания Дома ребенка не позволяют создать для детей условия, близкие к домашним, каких требуют новые подходы к воспитанию сирот. Третье: Дом ребенка не имеет лицензии на образовательные услуги, поэтому дети лишены возможности получать дошкольное образования.

«Большинство членов экспертной группы пришло к выводу: в случае принятия решения о реорганизации путем присоединения к пермской детской городской больнице №13 условия для реализации основных прав воспитанников Дома ребенка будут значительно улучшены, а также это не приведет к негативным последствиям в обеспечении их жизнедеятельности, образовании, воспитании, развитии, отдыха, оздоровления детей, оказания им медицинской, социальной, лечебно-профилактической, социально-правовой помощи», — сообщает пресс-служба Микова.

Ольга Токмакова уверена, что интересы детей в случае реорганизации будут соблюдены
Фото с сайта ГДКБ №13

Главный врач детской больницы №13 Ольга Токмакова подтвердила «URA.RU», что в центрах помощи детям действительно созданы хорошие условия: «Что касается тяжело больных детей — их в Доме ребенка немного. В случае перевода в нашу больницу их интересы не пострадают. У нас условия ничем не отличаются».

О возможном закрытии Дома ребенка «URA.RU» стало известно в конце сентября. И. о. министра здравоохранения Дмитрий Матвеев пояснил, что конкретного решения пока не принято. Но федеральные рекомендации говорят о том, что условия жизни для детей должны быть приближены к семейным. В случае закрытия Дома ребенка его воспитанников будет курировать министерство социального развития, которое, в свою очередь, утверждает, что окончательное решение будет приниматься с учетом интересов малышей.

Речь о детях-инвалидах в возрасте до четырех лет, оставшихся без родителей и постоянно находящихся под наблюдением врачей. Некоторые из малышей страдают тяжелыми врожденными пороками, другие — нарушениями психики, дефектами умственного и физического развития. Ряд воспитанников болен ВИЧ. Все они находятся в Доме ребенка круглосуточно.

Ранее в пермское отделение КПРФ за помощью обратились сотрудники Дома ребенка, которые заявили, что к ним приезжал представитель минздрава, сообщивший о скорой ликвидации учреждения. Затем в интернете была создана петиция с требованием сохранить Дом ребенка, в котором выхаживают детей-инвалидов. Обращение будет отправлено Владимиру Путину.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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