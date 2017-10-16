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Главные новости Свердловской области
12:29  16 октября 2017 0

На Урале банкротят автодилера, торгующего популярными иномарками

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Уральского автодилера требуют признать банкротом из-за 2,2 млн рублейФото: depositphotos.com © URA.RU

В Свердловской области пытаются обанкротить автодилера «Шкода» — ООО «Карро». Компания работает под названием «Автогранд» в Верхней Пышме.

Заявление о признании юридического лица несостоятельным подал Сбербанк России. В карточке дела говорится, что финансовая организация требует взыскать с «Карро» почти 2,2 млн рублей. При этом информацию о предыдущих исках банка против дилера в электронной картотеке дел свердловского арбитража найти не удалось.

В пресс-службе уральского «Сбербанка» «URA.RU» сообщили, что с апреля 2017 года ООО «Карро» прекратило обслуживать ссудную задолженность. «Долг компании перед Сбербанком составил более 2 млн рублей. Банк неоднократно проводил с заемщиком переговоры о возможных вариантах урегулирования. В сентябре 2017 года клиент прекратил выходить на связь, в результате чего банк подал заявление о признании ООО «Карро» банкротом»», — пояснили в кредитной организации. Оперативно получить ответ в автоцентре также не удалось — администратор по телефону сказал журналисту агентства, что руководство будет в офисе только завтра, 17 октября.

Примечательно, что поисковые интернет-системы при вводе «Карро» находят сайт автодилера, который не работает. В официальной группе автоцентра во «Вконтакте» записи от сообщества не появлялись с 30 апреля. Согласно «Контур.Фокусу» за год против «Карро» было подано 26 исков на общую сумму 67 млн рублей.

Согласно аналитике портала «AutoDealer Екатеринбург» марка «Шкода» вошла в топ-10 самых продаваемых машин в Екатеринбурге за первые полгода 2017-го. С января по июнь было реализовано 677 автомобилей «Шкода» (8 место в рейтинге), это на 10 процентов больше, чем за тот же период 2016-го.

Виктор Дорофеев
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