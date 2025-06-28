28 июня 2025

В Свердловской области июль начнется с гроз

© Служба новостей «URA.RU»
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Вместе с потеплением останутся грозы и осадки
Вместе с потеплением останутся грозы и осадки Фото:

В Свердловской области второй месяц лета начнется с гроз и потепления. Такой прогноз дает «Уральский Гидрометцентр».

«1 июля будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, ночью туман, днем гроза. Температура воздуха днем от +22 до +27 градусов», — говорится в прогнозе. Ночью температура опуститься до +10 градусов тепла.

По данным синоптиков, ночью 29 июня температура воздуха составит +10...+15, днем ожидается до 26 градусов тепла. В Екатеринбурге и некоторых частях области ожидается гроза и дождь.

В ночь на 30 июня местами возможны небольшие дожди и туман, температура воздуха опустится до +11 градусов. Днем возможны осадки и гроза, а температура поднимется до +26.

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В Свердловской области второй месяц лета начнется с гроз и потепления. Такой прогноз дает «Уральский Гидрометцентр». «1 июля будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, ночью туман, днем гроза. Температура воздуха днем от +22 до +27 градусов», — говорится в прогнозе. Ночью температура опуститься до +10 градусов тепла. По данным синоптиков, ночью 29 июня температура воздуха составит +10...+15, днем ожидается до 26 градусов тепла. В Екатеринбурге и некоторых частях области ожидается гроза и дождь. В ночь на 30 июня местами возможны небольшие дожди и туман, температура воздуха опустится до +11 градусов. Днем возможны осадки и гроза, а температура поднимется до +26.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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