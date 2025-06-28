В Свердловской области июль начнется с гроз

В Свердловской области второй месяц лета начнется с гроз и потепления. Такой прогноз дает «Уральский Гидрометцентр».
«1 июля будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, ночью туман, днем гроза. Температура воздуха днем от +22 до +27 градусов», — говорится в прогнозе. Ночью температура опуститься до +10 градусов тепла.
По данным синоптиков, ночью 29 июня температура воздуха составит +10...+15, днем ожидается до 26 градусов тепла. В Екатеринбурге и некоторых частях области ожидается гроза и дождь.
В ночь на 30 июня местами возможны небольшие дожди и туман, температура воздуха опустится до +11 градусов. Днем возможны осадки и гроза, а температура поднимется до +26.
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