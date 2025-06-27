Несговорчивый бизнесмен мешает запустить электричку на «уральскую рублевку»

Наладить железнодорожное сообщение между Сысертью, которая негласно зовется «уральской рублевкой» из-за обилия коттеджей статусных свердловчан, и Екатеринбургом мешает владелец промышленных жд-путей, у которого на них другие планы. В случае, если диалог наладить не получится, власти готовы забрать инфраструктуру, заявил врио губернатора Денис Паслер, общаясь с жителями Сысерти.
«Когда частники передадут железную дорогу, тогда и запустимся. На сегодняшний день она, к сожалению, и не наша, и не [Российской] железной дороги. Есть бизнес, который иначе смотрит [на ситуацию] нежели мы. Но нам точно эта история интересна… Как-то будем вместе смотреть, думать, как найти с ними диалог или наоборот — не находить, а забирать это себе и потом вместе развивать», — пригрозил Паслер.
Инфраструктура принадлежит Предприятию промышленного железнодорожного транспорта, владельцем которого выступает сысертский бизнесмен Александр Козлов. Компания досталась ему еще в 90-е, когда была приватизация. «В Свердловской области все промышленные жд-пути принадлежат ППЖТ. В том числе в Среднеуральске [который также хотят соединить с Екатеринбургом]. Козлов отдавать их не хочет», — рассказал подробности знакомый с деталями переговоров источник URA.RU.
Сысерть и Екатеринбург связаны пока только автобусным сообщением. Появление электрички — давняя мечта местных жителей.
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