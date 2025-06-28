28 июня 2025

Густой утренний туман накрыл Екатеринбург. Фото, видео

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Утренний туман накрыл южные микрорайоны Екатеринбурга
Утренний туман накрыл южные микрорайоны Екатеринбурга Фото:

Несколько микрорайонов Екатеринбурга, включая Елизавет и Солнечный, накрыл густой туман. Кадрами туманного утра поделились очевидцы.

«Что-то на сказочном. Рассвет в Екатеринбурге. Елизавет. Полевской тракт не видно из-за тумана», — написала одна из жительниц города в сообщении telegram-канала «Злой Екатеринбург».

Другие пользователи также поделились кадрами тумана, только в другом районе. Одна из жительниц Солнечного опубликовала видео, где с трудом различимы здания и тротуары из-за плотной завесы влаги в воздухе.

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Несколько микрорайонов Екатеринбурга, включая Елизавет и Солнечный, накрыл густой туман. Кадрами туманного утра поделились очевидцы. «Что-то на сказочном. Рассвет в Екатеринбурге. Елизавет. Полевской тракт не видно из-за тумана», — написала одна из жительниц города в сообщении telegram-канала «Злой Екатеринбург». Другие пользователи также поделились кадрами тумана, только в другом районе. Одна из жительниц Солнечного опубликовала видео, где с трудом различимы здания и тротуары из-за плотной завесы влаги в воздухе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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