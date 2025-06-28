Утренний туман накрыл южные микрорайоны Екатеринбурга
Несколько микрорайонов Екатеринбурга, включая Елизавет и Солнечный, накрыл густой туман. Кадрами туманного утра поделились очевидцы.
«Что-то на сказочном. Рассвет в Екатеринбурге. Елизавет. Полевской тракт не видно из-за тумана», — написала одна из жительниц города в сообщении telegram-канала «Злой Екатеринбург».
Другие пользователи также поделились кадрами тумана, только в другом районе. Одна из жительниц Солнечного опубликовала видео, где с трудом различимы здания и тротуары из-за плотной завесы влаги в воздухе.
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