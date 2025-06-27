27 июня 2025

Цены на такси в Екатеринбурге взлетели до небес из-за толп студентов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены подлетели из-за слишком большого количества заказов
Цены подлетели из-за слишком большого количества заказов Фото:

В Екатеринбурге сильно подскочили цены на такси. Все из-за Дня молодежи, который стартовал сегодня в ЦПКиО.

«Очень дорогое такси. С ЦПКиО до нашей редакции доехала за 600 рублей», — передает корреспондент URA.RU.

Цена за поездку от самого парка начинается от 800 рублей. Ожидание в тарифе «Эконом» составляет минимум 9 минут. При заказе машины тарифа «Комфорт+» и «Бизнес» время подачи машины еще больше — 12 и 19 минут соответственно, несмотря на более высокую цену.

Скриншот из приложения «Яндекс Такси»
Скриншот из приложения «Яндекс Такси»
Фото:

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В Екатеринбурге сильно подскочили цены на такси. Все из-за Дня молодежи, который стартовал сегодня в ЦПКиО. «Очень дорогое такси. С ЦПКиО до нашей редакции доехала за 600 рублей», — передает корреспондент URA.RU. Цена за поездку от самого парка начинается от 800 рублей. Ожидание в тарифе «Эконом» составляет минимум 9 минут. При заказе машины тарифа «Комфорт+» и «Бизнес» время подачи машины еще больше — 12 и 19 минут соответственно, несмотря на более высокую цену.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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