Цены подлетели из-за слишком большого количества заказов
В Екатеринбурге сильно подскочили цены на такси. Все из-за Дня молодежи, который стартовал сегодня в ЦПКиО.
«Очень дорогое такси. С ЦПКиО до нашей редакции доехала за 600 рублей», — передает корреспондент URA.RU.
Цена за поездку от самого парка начинается от 800 рублей. Ожидание в тарифе «Эконом» составляет минимум 9 минут. При заказе машины тарифа «Комфорт+» и «Бизнес» время подачи машины еще больше — 12 и 19 минут соответственно, несмотря на более высокую цену.
Скриншот из приложения «Яндекс Такси»
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