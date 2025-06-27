В библиотеке имени Белинского в Екатеринбурге прошла презентация двух книг, посвященных жизни людей, их воспоминаниям, приеме эвакуированных жителей страны и снабжении армии в период Великой Отечественной войны. На мероприятии присутствовал сенатор Совфеда от региона Виктор Шептий.
«Благодарность нашим архивам за трепетное отношение к своему делу, сподвижничество и важный вклад в образование и патриотическое воспитание нашей молодежи! Ведь изданные документы — это то, что не даст соврать, исказить прошлое, перевернуть историю с ног на голову. В них правда. И благодаря таким изданиям правда доступна всем», — написал Шептий на своей странице «ВКонтакте».
Первое произведение называется «Спасибо, что не забываешь...». В нем показаны дневники, личные письма, передающие живые мысли, эмоции, чувства, рассказы о событиях, выживании конкретных людей в годы войны. Второе произведение имеет название «Важнейшие документы войны». В основном оно состоит из документов Свердловского обкома КПСС. В книге рассказывается о мобилизации, приема эвакуированных людей и промышленных предприятий, обустройстве детских домов, снабжении армии продовольствием и обмундированием и многом другом.
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