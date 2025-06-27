27 июня 2025

Шоумена из Екатеринбурга перепутали с Джудом Лоу на свадьбе Джеффа Безоса. Фото

Шоумен Цариков-Якубов попал на свадьбу миллиардера Безоса из-за льняного костюма
© Служба новостей «URA.RU»
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Свадьба проходила в Венеции
Свадьба проходила в Венеции Фото:

Екатеринбургский шоумен Александр Цариков-Якубов почти оказался на «свадьбе века» — бракосочетание миллиардера Джеффа Безоса и Лорен Санчес, проходящее в Венеции. Шоумена приняли за знаменитого британского актера Джуда Лоу из-за схожести льняного костюма.

«В конце зимы я увидел видео с Джудом Лоу и мне жутко понравился его льняной костюм. Я написал знакомому портному — Соне Мурашовой, спросил, можем ли мы сшить такой. К весне костюм был готов. ... Сегодня мы (шоумен и его подруга) вечером гуляли по набережной напротив Сан-Джорджо-Маджоре (базилика в Венеции — прим. ред.), там стояли журналисты и писали стенд-апы, некоторые начали нас с подругой снимать. Когда мы дошли до одного из пирсов, как раз парковалась стильная лодка и ее капитан начал активно нас звать. Я решил, может знакомый — сегодня в инсту уже несколько отписалось, мы подошли. Шкипер пригласил на лодку и настойчиво звал меня Джудом. Отчалили», — поделился Цариков-Якубов с URA.RU.

Примерно на полпути капитан связался по рации, после чего, судя по всему, получил информацию о том, что Джуд не входит в список гостей. Впоследствии он принес извинения и сопроводил шоумена и его подругу обратно на берег. Сам костюм привлек много внимания — в Стамбуле и Риме незнакомые люди просили сфотографироваться с Александром.

Свадебное торжество Джеффа Безоса называют одним из самых громких событий года: среди гостей замечены королева Иордании Рания, предприниматель Билл Гейтс, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и другие мировые знаменитости. Мероприятие проходит в Венеции и продлится три дня.

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Екатеринбургский шоумен Александр Цариков-Якубов почти оказался на «свадьбе века» — бракосочетание миллиардера Джеффа Безоса и Лорен Санчес, проходящее в Венеции. Шоумена приняли за знаменитого британского актера Джуда Лоу из-за схожести льняного костюма. «В конце зимы я увидел видео с Джудом Лоу и мне жутко понравился его льняной костюм. Я написал знакомому портному — Соне Мурашовой, спросил, можем ли мы сшить такой. К весне костюм был готов. ... Сегодня мы (шоумен и его подруга) вечером гуляли по набережной напротив Сан-Джорджо-Маджоре (базилика в Венеции — прим. ред.), там стояли журналисты и писали стенд-апы, некоторые начали нас с подругой снимать. Когда мы дошли до одного из пирсов, как раз парковалась стильная лодка и ее капитан начал активно нас звать. Я решил, может знакомый — сегодня в инсту уже несколько отписалось, мы подошли. Шкипер пригласил на лодку и настойчиво звал меня Джудом. Отчалили», — поделился Цариков-Якубов с URA.RU. Примерно на полпути капитан связался по рации, после чего, судя по всему, получил информацию о том, что Джуд не входит в список гостей. Впоследствии он принес извинения и сопроводил шоумена и его подругу обратно на берег. Сам костюм привлек много внимания — в Стамбуле и Риме незнакомые люди просили сфотографироваться с Александром. Свадебное торжество Джеффа Безоса называют одним из самых громких событий года: среди гостей замечены королева Иордании Рания, предприниматель Билл Гейтс, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и другие мировые знаменитости. Мероприятие проходит в Венеции и продлится три дня.
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© Служба новостей «URA.RU»
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