Драка произошла на улице Вайнера
В одном из алкомаркетов на улице Вайнера в разгар "Ночи музыки" произошла массовая драка. Об этом сообщают очевидцы, публикуя видео в интернет.
"Во время драки все начали активно воровать из магазина", — передает слова очевидца telegram-канал "Движ на Вайнера". Потасовка произошла после концерта NILETTO.
Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в полицию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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