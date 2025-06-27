27 июня 2025

В алкомаркете Екатеринбурга произошла массовая драка. Видео

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Драка произошла на улице Вайнера
Драка произошла на улице Вайнера Фото:

В одном из алкомаркетов на улице Вайнера в разгар "Ночи музыки" произошла массовая драка. Об этом сообщают очевидцы, публикуя видео в интернет.

"Во время драки все начали активно воровать из магазина", — передает слова очевидца telegram-канал "Движ на Вайнера". Потасовка произошла после концерта NILETTO.

Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в полицию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В одном из алкомаркетов на улице Вайнера в разгар "Ночи музыки" произошла массовая драка. Об этом сообщают очевидцы, публикуя видео в интернет. "Во время драки все начали активно воровать из магазина", — передает слова очевидца telegram-канал "Движ на Вайнера". Потасовка произошла после концерта NILETTO. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в полицию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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