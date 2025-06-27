На традиционном губернаторском приеме по случаю международной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге, куда могут попасть только VIP-гости, хедлайнером станет группа «Уматурман». Информация об этом появилась на сайте мероприятия.
Закрытая вечеринка пройдет в первый день «Иннопрома», 7 июля, а площадкой как обычно станет «Ельцин Центр». В прошлом году бывший на тот момент губернатором Евгений Куйвашев скорректировал формат — выступил с приветственным словом на сцене, а потом ушел в соседний Hyatt. По слухам, там его ждали федеральный министр торговли и промышленности Антон Алиханов, главы нескольких регионов, мэр Алексей Орлов, промышленники-миллиардеры, иностранные премьеры и статусные арабы.
Врио губернатора Денис Паслер, по данным URA.RU, поступит также. «Будет продолжение в „Хаятте“», — поделился осведомленный источник.
«Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 7 по 10 июля. В этом году страной-партнером выступает Саудовская Аравия. Все новости по теме «Иннопрома» — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!