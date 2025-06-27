27 июня 2025

Закрытая вечеринка Паслера в честь «Иннопрома» пройдет по сценарию предшественника — с продолжением в отеле

На приеме губернатора в честь «Иннопрома» выступит «Уматурман»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вечеринка традиционно пройдет в «Ельцин Центре»
Вечеринка традиционно пройдет в «Ельцин Центре» Фото:
новость из сюжета
«Иннопром — 2025»

На традиционном губернаторском приеме по случаю международной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге, куда могут попасть только VIP-гости, хедлайнером станет группа «Уматурман». Информация об этом появилась на сайте мероприятия.

Закрытая вечеринка пройдет в первый день «Иннопрома», 7 июля, а площадкой как обычно станет «Ельцин Центр». В прошлом году бывший на тот момент губернатором Евгений Куйвашев скорректировал формат — выступил с приветственным словом на сцене, а потом ушел в соседний Hyatt. По слухам, там его ждали федеральный министр торговли и промышленности Антон Алиханов, главы нескольких регионов, мэр Алексей Орлов, промышленники-миллиардеры, иностранные премьеры и статусные арабы.

Врио губернатора Денис Паслер, по данным URA.RU, поступит также. «Будет продолжение в „Хаятте“», — поделился осведомленный источник.

«Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 7 по 10 июля. В этом году страной-партнером выступает Саудовская Аравия. Все новости по теме «Иннопрома» — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На традиционном губернаторском приеме по случаю международной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге, куда могут попасть только VIP-гости, хедлайнером станет группа «Уматурман». Информация об этом появилась на сайте мероприятия. Закрытая вечеринка пройдет в первый день «Иннопрома», 7 июля, а площадкой как обычно станет «Ельцин Центр». В прошлом году бывший на тот момент губернатором Евгений Куйвашев скорректировал формат — выступил с приветственным словом на сцене, а потом ушел в соседний Hyatt. По слухам, там его ждали федеральный министр торговли и промышленности Антон Алиханов, главы нескольких регионов, мэр Алексей Орлов, промышленники-миллиардеры, иностранные премьеры и статусные арабы. Врио губернатора Денис Паслер, по данным URA.RU, поступит также. «Будет продолжение в „Хаятте“», — поделился осведомленный источник. «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 7 по 10 июля. В этом году страной-партнером выступает Саудовская Аравия. Все новости по теме «Иннопрома» — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...