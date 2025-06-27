Технику для уборки горожане заметили уже в четыре часа утра
Улицы Екатеринбурга погрязли в мусоре после прошедшей накануне «Ночи музыки». Кадрами с URA.RU поделились читатели.
«Каждый год одно и тоже. С каждых областей приезжают и столько народу бывает, что урн не хватает», — возмущаются горожане в соцсетях.
Ежегодная «Ночь музыки» прошла в Екатеринбурге 27 июня. На сцены по всему городу вышли порядка 3000 артистов, среди которых были хитмейкеры «АК-47», AyYola, SQWOZ BAB, Niletto, «СмешBand» и другие. Чем запомнился уральский масштабный фестиваль — в обзоре URA.RU.
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