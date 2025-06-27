27 июня 2025

Екатеринбург утонул в мусоре после «Ночи музыки». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Технику для уборки горожане заметили уже в четыре часа утра
Технику для уборки горожане заметили уже в четыре часа утра Фото:

Улицы Екатеринбурга погрязли в мусоре после прошедшей накануне «Ночи музыки». Кадрами с URA.RU поделились читатели.

«Каждый год одно и тоже. С каждых областей приезжают и столько народу бывает, что урн не хватает», — возмущаются горожане в соцсетях.

Ежегодная «Ночь музыки» прошла в Екатеринбурге 27 июня. На сцены по всему городу вышли порядка 3000 артистов, среди которых были хитмейкеры «АК-47», AyYola, SQWOZ BAB, Niletto, «СмешBand» и другие. Чем запомнился уральский масштабный фестиваль — в обзоре URA.RU.

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Улицы Екатеринбурга погрязли в мусоре после прошедшей накануне «Ночи музыки». Кадрами с URA.RU поделились читатели. «Каждый год одно и тоже. С каждых областей приезжают и столько народу бывает, что урн не хватает», — возмущаются горожане в соцсетях. Ежегодная «Ночь музыки» прошла в Екатеринбурге 27 июня. На сцены по всему городу вышли порядка 3000 артистов, среди которых были хитмейкеры «АК-47», AyYola, SQWOZ BAB, Niletto, «СмешBand» и другие. Чем запомнился уральский масштабный фестиваль — в обзоре URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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