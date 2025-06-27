Сожженные заживо дети и старики: Хатынь глазами свердловского журналиста URA.RU. Фото

Журналист URA.RU из Екатеринбурга посетила место массовых убийств в Беларуси

28 июня 2025 в 20:53 Размер текста - 17 +

Главным элементом комплекса в Хатыни является скульптура «Непокоренный человек» Фото: Джанита Джаллатова © URA.RU Хатынь — это место, где каждый звук колокола, раздающийся над мемориальным комплексом, вновь вызывает в памяти трагические события уничтожения всей деревни и гибели ее мирных жителей. Преступления, совершенные нацистскими захватчиками в Хатыни, стали олицетворением предельной жестокости и бесчеловечности. Журналист URA.RU из Екатеринбурга посетила памятный объект, где даже спустя десятилетия невозможно сдержать слезы. Оказавшись на территории Хатыни, человек погружается в особую тишину, которая пробирает до глубины души, словно сама земля хранит память о произошедшем. Каждый пройденный по мемориалу шаг становится возвращением в прошлое, где, кажется, до сих пор ощущается запах гари и слышны крики погибших в марте 1943 года людей. Трагедия, вписанная в судьбы Утро 22 марта 1943 года стало черной страницей истории. Немецкий полицейский батальон, в составе которого был олимпийский чемпион Ханс Вельке, попал в засаду советских партизан. Вельке погиб, и в ответ на это немцы устроили кровавую расправу в Хатыни. В тот день были убиты 149 человек, из них 75 — дети. В живых остались лишь единицы, а сама деревня исчезла с карты, став символом бесчеловечности фашистов. Иосиф Каминский — единственный взрослый, выживший в трагедии Хатыни Фото: Джанита Джаллатова © URA.RU Память в камне и бронзе Когда идешь по дорожкам мемориала, сердце сжимается от вида скульптуры «Непокоренный человек». Отец, сгорбленный от горя, держит на руках умирающего сына — реальная история кузнеца Иосифа Каминского, который потерял все, но выжил, чтобы рассказать миру о случившемся. Его скорбь — скорбь всех родителей, потерявших детей в огне войны. У подножия памятника всегда лежат цветы — дань памяти тем, кто погиб. Венец памяти и братская могила Слева от монумента — братская могила, где покоятся жители сожженной деревни. Над ней возвышается белый мраморный «Венец памяти». Здесь всегда лежат цветы, а на плите выбиты слова, обращенные ко всем поколениям: «Память о вас в народе бессмертна». Эта простая композиция словно приглашает остановиться и задуматься о хрупкости человеческой жизни. Пепелище и Вечный огонь Посетители приносят цветы к Вечному огню Фото: Джанита Джаллатова © URA.RU На месте пепелища, где когда-то стоял сарай, ставший братской могилой жертв зверства, теперь возвышается мемориальная крыша. В ее конструкции зияет вырез, очертаниями напоминающий языки пламени — зловещее напоминание о трагедии, разыгравшейся здесь. К подножию мемориала нескончаемым потоком несут венки и цветы, образуя живой ковер памяти. Эти скромные дары — не просто знак скорби по безвинно убиенным, но и символ неугасающей надежды на то, что темные страницы истории никогда больше не повторятся. Дома-призраки и звон колоколов По всей территории мемориала — двадцать шесть срубов, обозначающих места домов, которых больше нет. У каждого — открытая калитка, как приглашение войти, но за ней только пустота. На трубах, возвышающихся над каждым срубом, выгравированы имена жителей, ставших жертвами трагедии. Над всей территорией комплекса каждые тридцать секунд раздается траурный звон колокола, который неустанно отсчитывает время и напоминает о масштабах невосполнимой утраты — о глубокой ране, оставшейся в памяти и сердцах последующих поколений. Каждая урна хранит землю из 186 уничтоженных фашистами поселений Фото: Джанита Джаллатова © URA.RU Кладбище деревень и стена памяти Мемориальный парк давит своей тишиной, нарушаемой лишь шелестом травы на месте бывших деревень. Каждая урна, хранящая землю из 186 уничтоженных поселений, словно надгробный камень, напоминает о трагедии, вырвавшей их из жизни. Бродя между ними, ощущаешь себя невольным гостем на пепелище, где когда-то кипела жизнь. А застывшая в камне стена, увековечившая названия концлагерей и мест массовых казней, не позволяет укрыться от ужасающих масштабов трагедии — здесь, на белорусской земле, смерть нашла каждого четвертого. Это место — не просто памятник, а крик, напоминающий о цене мира и необходимости хранить память о тех, кто заплатил за него жизнями. «Древо жизни» — символ возрождения На фоне глубокой скорби и утраты возникает мощный образ надежды — «Древо жизни». На его устремленных вверх ветвях выгравированы названия деревень, которые были разрушены фашистами, но сегодня возрождаются к жизни. «Древо жизни» служит напоминанием о силе единства и стойкости Фото: Джанита Джаллатова © URA.RU Эти крепкие ветви символизируют выносливость белорусского народа, прошедшего через тяжелейшие испытания и сумевшего подняться из руин. «Древо жизни» служит напоминанием о силе единства и стойкости, выступая живым памятником способности народа преодолевать трудности, восстанавливаться и развиваться даже после невосполнимых потерь. Хатынь — не только мемориал, но и урок для всех поколений. Здесь память жива в сердцах людей. И каждый, кто приходит сюда, уносит с собой частичку этой боли — чтобы помнить, чтобы не допустить повторения трагедии. Редакция URA.RU выражает благодарность депутату Екатеринбургской гордумы, ветерану спецподразделения ФСБ России «Альфа» Сергею Павленко, возглавляющему фонд «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций», а также белорусскому подразделению по борьбе с терроризмом «Алмаз» и министру внутренних дел Республики Беларусь Ивану Кубракову за содействие в организации памятной поездки для семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, а также свердловских журналистов. В рамках визита участники посетили Минск, Брест и Хатынь, где почтили память героев и жертв Великой Отечественной войны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хатынь — это место, где каждый звук колокола, раздающийся над мемориальным комплексом, вновь вызывает в памяти трагические события уничтожения всей деревни и гибели ее мирных жителей. Преступления, совершенные нацистскими захватчиками в Хатыни, стали олицетворением предельной жестокости и бесчеловечности. Журналист URA.RU из Екатеринбурга посетила памятный объект, где даже спустя десятилетия невозможно сдержать слезы. Оказавшись на территории Хатыни, человек погружается в особую тишину, которая пробирает до глубины души, словно сама земля хранит память о произошедшем. Каждый пройденный по мемориалу шаг становится возвращением в прошлое, где, кажется, до сих пор ощущается запах гари и слышны крики погибших в марте 1943 года людей. Трагедия, вписанная в судьбы Утро 22 марта 1943 года стало черной страницей истории. Немецкий полицейский батальон, в составе которого был олимпийский чемпион Ханс Вельке, попал в засаду советских партизан. Вельке погиб, и в ответ на это немцы устроили кровавую расправу в Хатыни. В тот день были убиты 149 человек, из них 75 — дети. В живых остались лишь единицы, а сама деревня исчезла с карты, став символом бесчеловечности фашистов. Память в камне и бронзе Когда идешь по дорожкам мемориала, сердце сжимается от вида скульптуры «Непокоренный человек». Отец, сгорбленный от горя, держит на руках умирающего сына — реальная история кузнеца Иосифа Каминского, который потерял все, но выжил, чтобы рассказать миру о случившемся. Его скорбь — скорбь всех родителей, потерявших детей в огне войны. У подножия памятника всегда лежат цветы — дань памяти тем, кто погиб. Венец памяти и братская могила Слева от монумента — братская могила, где покоятся жители сожженной деревни. Над ней возвышается белый мраморный «Венец памяти». Здесь всегда лежат цветы, а на плите выбиты слова, обращенные ко всем поколениям: «Память о вас в народе бессмертна». Эта простая композиция словно приглашает остановиться и задуматься о хрупкости человеческой жизни. Пепелище и Вечный огонь На месте пепелища, где когда-то стоял сарай, ставший братской могилой жертв зверства, теперь возвышается мемориальная крыша. В ее конструкции зияет вырез, очертаниями напоминающий языки пламени — зловещее напоминание о трагедии, разыгравшейся здесь. К подножию мемориала нескончаемым потоком несут венки и цветы, образуя живой ковер памяти. Эти скромные дары — не просто знак скорби по безвинно убиенным, но и символ неугасающей надежды на то, что темные страницы истории никогда больше не повторятся. Дома-призраки и звон колоколов По всей территории мемориала — двадцать шесть срубов, обозначающих места домов, которых больше нет. У каждого — открытая калитка, как приглашение войти, но за ней только пустота. На трубах, возвышающихся над каждым срубом, выгравированы имена жителей, ставших жертвами трагедии. Над всей территорией комплекса каждые тридцать секунд раздается траурный звон колокола, который неустанно отсчитывает время и напоминает о масштабах невосполнимой утраты — о глубокой ране, оставшейся в памяти и сердцах последующих поколений. Кладбище деревень и стена памяти Мемориальный парк давит своей тишиной, нарушаемой лишь шелестом травы на месте бывших деревень. Каждая урна, хранящая землю из 186 уничтоженных поселений, словно надгробный камень, напоминает о трагедии, вырвавшей их из жизни. Бродя между ними, ощущаешь себя невольным гостем на пепелище, где когда-то кипела жизнь. А застывшая в камне стена, увековечившая названия концлагерей и мест массовых казней, не позволяет укрыться от ужасающих масштабов трагедии — здесь, на белорусской земле, смерть нашла каждого четвертого. Это место — не просто памятник, а крик, напоминающий о цене мира и необходимости хранить память о тех, кто заплатил за него жизнями. «Древо жизни» — символ возрождения На фоне глубокой скорби и утраты возникает мощный образ надежды — «Древо жизни». На его устремленных вверх ветвях выгравированы названия деревень, которые были разрушены фашистами, но сегодня возрождаются к жизни. Эти крепкие ветви символизируют выносливость белорусского народа, прошедшего через тяжелейшие испытания и сумевшего подняться из руин. «Древо жизни» служит напоминанием о силе единства и стойкости, выступая живым памятником способности народа преодолевать трудности, восстанавливаться и развиваться даже после невосполнимых потерь. Хатынь — не только мемориал, но и урок для всех поколений. Здесь память жива в сердцах людей. И каждый, кто приходит сюда, уносит с собой частичку этой боли — чтобы помнить, чтобы не допустить повторения трагедии. Редакция URA.RU выражает благодарность депутату Екатеринбургской гордумы, ветерану спецподразделения ФСБ России «Альфа» Сергею Павленко, возглавляющему фонд «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций», а также белорусскому подразделению по борьбе с терроризмом «Алмаз» и министру внутренних дел Республики Беларусь Ивану Кубракову за содействие в организации памятной поездки для семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, а также свердловских журналистов. В рамках визита участники посетили Минск, Брест и Хатынь, где почтили память героев и жертв Великой Отечественной войны.