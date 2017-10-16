Актриса Гришаева нашла в Сургуте лучшую площадку в России. ВИДЕО

Заслуженная артистка России Нонна Гришаева назвала Дворец искусств «Нефтяник» в Сургуте лучшей площадкой для выступлений в России. Актриса выложила в Instagram видеозапись, посвященную югорскому городу.
«Выдалась пятиминутка подышать свежим воздухом в Сургуте. Лес и дворец искусств „Нефтяник“. На мой взгляд, самая крутая в России площадка», — с восхищением заявила она перед выступлением.
Отметим, Нонна Гришаева была гостьей вечера на открытии Дворца искусств в 2016 году. С момент открытия актриса неоднократно посещала экономическую столицу Югры с различными театральными программами. 15 октября актриса выступила на юбилее компании «Сургутнефтегаз».