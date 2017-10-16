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12 октября 2017
13:32  16 октября 2017 2

Актриса Гришаева нашла в Сургуте лучшую площадку в России. ВИДЕО

Город летом. Сургут, пандус, доступная среда, ди нефтяник
Дворец искусств «Нефтяник» впечатлил телезвездуФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Заслуженная артистка России Нонна Гришаева назвала Дворец искусств «Нефтяник» в Сургуте лучшей площадкой для выступлений в России. Актриса выложила в Instagram видеозапись, посвященную югорскому городу.

«Выдалась пятиминутка подышать свежим воздухом в Сургуте. Лес и дворец искусств „Нефтяник“. На мой взгляд, самая крутая в России площадка», — с восхищением заявила она перед выступлением.

Отметим, Нонна Гришаева была гостьей вечера на открытии Дворца искусств в 2016 году. С момент открытия актриса неоднократно посещала экономическую столицу Югры с различными театральными программами. 15 октября актриса выступила на юбилее компании «Сургутнефтегаз».

Игорь Волосин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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