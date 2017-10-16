Настоящие зимние холода придут на Ямал уже в конце этой недели. Синоптики прогнозируют, что в регионе начнется снегопад, после которого сугробы уже не растают.
В Ямало-Ненецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды заявляют, что 20—25 октября температура воздуха будет ниже нулевой отметки, выпадет снег. В некоторых районах температура воздуха может опуститься ниже отметки -13 градусов, а днем не поднимется выше -3.
Первые метели могут пройти в арктическом регионе ближе к концу недели, ветер будет усиливаться до 15 метров в секунду.