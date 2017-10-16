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Главные новости Ямала
18:24  16 октября 2017 0

На Ямал пришла зима. Жителям обещают метели и снегопад

Метель. Салехард
На Ямале закружат метелиФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Настоящие зимние холода придут на Ямал уже в конце этой недели. Синоптики прогнозируют, что в регионе начнется снегопад, после которого сугробы уже не растают.

В Ямало-Ненецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды заявляют, что 20—25 октября температура воздуха будет ниже нулевой отметки, выпадет снег. В некоторых районах температура воздуха может опуститься ниже отметки -13 градусов, а днем не поднимется выше -3.

Первые метели могут пройти в арктическом регионе ближе к концу недели, ветер будет усиливаться до 15 метров в секунду.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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