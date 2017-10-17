11:04 17 октября 2017 0

У Дмитрия Пескова сегодня праздник! Поздравляем! Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 17 октября, отмечает свое пятидесятилетие. Он очень доброжелателен и любит журналистов, рассказал «URA.RU» главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев.

«Дмитрий Сергеевич такой человек, что с нами, с журналистами, никакими действиями не выражает озлобленность. Да, наверно возникают какие-то проблемы с нашим братом, но все они решаются настолько интеллигентно, душевно и мягко, что ощущение „начальник“ и „подчиненный“ уходят на второй план, — сообщил Гусев. — Прежде всего на передний план выходят скорее дружеские и товарищеские отношения. А в первую очередь, мы выполняем одну работу».

Доброжелательность, как отличительную черту также выделил главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин: «Он обладает широким видением мира, он никогда не зациклен на том, чтобы трепетать над каждым словом и запятой, как это бывает с пресс-секретарями. Человек очень широко мыслящий человек с хорошей нервной организацией».

«Но хочу еще напомнить, что Дмитрий Сергеевич секретарь медиасовета Русского географического общества. И мы с ним пару раз в год обсуждаем экспедиции, как их освещать в медиа по познавательным каналам. Он проявляет себя как большой знаток нашей родины, ее тайных и удивительных мест», — поделился Сунгоркин. Журналист добавил:

«Пожелаю ему оставаться таким же, сохранить доброжелательный взгляд на мир и не сгореть на этой работе».

Напомним, что Дмитрий Песков работает с Владимиром Путиным с 2000 года. В тот год он был назначен начальником отдела по связям со СМИ управления пресс-службы администрации президента. В 2004 году он был назначен первым заместителем пресс-секретаря президента Алексея Громова. Песков отвечал за аппаратное взаимодействие президентской пресс-службы с органами исполнительной власти. Также за ним закрепилась подготовка крупных информационных проектов и организация больших пресс-конференций и телевизионных «прямых линий» президента. Пресс-секретарем главы государства он стал в 2008 году.