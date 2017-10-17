Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту преднамеренного банкротства российской авиакомпании «ВИМ-Авиа».
«Приволжским следственным управлением на транспорте возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства авиакомпании «ВИМ-Авиа», — цитирует RT сообщение СК России.
Руководство авиакомпании подозревают в заключении явно невыгодных сделок, которые были направлены на вывод средств за рубеж в 2016—2017 годах. А бухгалтеров начальство перевозчика якобы заставляло скрывать высокую кредиторскую задолженность, искажая отчетность компании.
Это уже не первое уголовное дело в отношение сотрудников «ВИМ-Авиа». Ранее Следственный комитет России возбудил дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Как уже сообщало «URA.RU», в ночь на 26 сентября авиаперевозчик заявил о прекращении чартерных рейсов. Тысячи россиян после этого застряли на курортах. Из-за проблем туристов президент России Владимир Путин объявил о дисциплинарном взыскании министру транспорту Максиму Соколову. 12 октября в Кремле заявили, что проблема с «ВИМ-Авиа» решена.