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17 октября 2017
17:01  17 октября 2017 0

Следователи возбудили еще одно дело против сотрудников «ВИМ-Авиа»

Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, вим авиа, vim avia
В ночь на 26 сентября авиаперевозчик заявил о прекращении чартерных рейсовФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Крах авиакомпании «ВИМ-АВИА»
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту преднамеренного банкротства российской авиакомпании «ВИМ-Авиа».

«Приволжским следственным управлением на транспорте возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства авиакомпании «ВИМ-Авиа», — цитирует RT сообщение СК России.

Руководство авиакомпании подозревают в заключении явно невыгодных сделок, которые были направлены на вывод средств за рубеж в 2016—2017 годах. А бухгалтеров начальство перевозчика якобы заставляло скрывать высокую кредиторскую задолженность, искажая отчетность компании.

Это уже не первое уголовное дело в отношение сотрудников «ВИМ-Авиа». Ранее Следственный комитет России возбудил дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Как уже сообщало «URA.RU», в ночь на 26 сентября авиаперевозчик заявил о прекращении чартерных рейсов. Тысячи россиян после этого застряли на курортах. Из-за проблем туристов президент России Владимир Путин объявил о дисциплинарном взыскании министру транспорту Максиму Соколову. 12 октября в Кремле заявили, что проблема с «ВИМ-Авиа» решена.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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