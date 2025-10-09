США игнорировали Россию в 1990-е годы, несмотря на попытки первого президента РФ Бориса Ельцина выстроить «нормальное» государство и партнерские отношения с Западом. Такое мнение высказал американский экономист Джеффри Сакс.
«Мы [США] заправляем всем, а вы не имеете права голоса. Такое отношение сохранялось по крайней мере до 2025 года. Мы до сих пор не знаем, меняется ли это американское высокомерное отношение», — заявил экономист в интервью главе Российского исторического общества Руслану Гагкуеву. Беседу опубликовал журнал Patria, который выпускает Высшая школа экономики.
По словам Сакса, в годы президентства Ельцина Москва не имела реального влияния на решения Вашингтона, поскольку США рассматривали себя победителями в конце холодной войны. Он подчеркнул, что внешняя политика России в тот период рассматривалась не как партнерство, а как уступки.
Экономист отметил, что Борис Ельцин стремился к созданию «нормальной» России и действовал из лучших побуждений. Однако, по мнению Сакса, бывший президент был перегружен работой и не всегда справлялся с обязанностями. Он также добавил, что в западных кругах обсуждали физическое и интеллектуальное состояние Ельцина, но эти оценки строились на общедоступных мнениях, а не на личных наблюдениях.
Сакс подчеркнул, что сегодня мир находится в условиях многополярности, и Соединенные Штаты больше не могут контролировать глобальные процессы. К числу «бесспорных великих держав» он отнес США, Россию, Китай и Индию, а Европу — только при условии единого подхода к внешней политике. Экономист выразил мнение, что для стабильности необходима не только многополярность, но и многосторонность, основанная на принципах международного права и Уставе ООН, однако, по его словам, Вашингтон часто подрывает эту систему.
Президент России Владимир Путин отмечал, что Ельцин возглавил страну в один из самых сложных периодов ее истории и всегда брал на себя ответственность за судьбу государства. По словам Путина, экс-президент остро переживал за народ и понимал масштаб перемен, происходящих в стране.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркивал, что роль Ельцина в современной истории России трудно переоценить. Первый президент РФ ушел из жизни в апреле 2007 года.
