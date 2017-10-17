{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
«ЕР» готовят для Путина. Собчак расскажет Дудю о планах на президентский пост. Губернатор Бурков забирает друзей с Урала
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,34
Динамика за 2 недели
Евро 67,46
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 октября 2017
16 октября 2017
15 октября 2017
14 октября 2017
13 октября 2017
17:21  17 октября 2017 0

Вынесен приговор по делу о коррупции в ямальском техникуме

Сергей Бубенщиков, директор ЯПАТ, бубенщиков сергей
Сергей Бубенщиков был признан виновным в мелкой растрате и оштрафованФото: Вячеслав Егоров © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
все новости сюжета

Директор Ямальского полярного агроэкономического техникума Сергей Бубенщиков, которого судили за коррупционные преступления, был оправдан по большинству эпизодов преступления, сообщили «URA.RU» в Салехардском городском суде. Подсудимый отделался лишь штрафом.

Согласно приговору, с Бубенщикова были сняты почти все обвинения. Виновным его признали только по одному эпизоду за присвоению и растрату вверенного имущества, при этом статью переквалифицировали на менее тяжелую (вместо ч.4 ст. 160 УК РФ его осудили по ч.1 этой же статьи). В результате суд приговорил Сергея Бубенщикова к штрафу в 120 тысяч рублей.

Новость по теме
Директор ямальского техникума брал взятки костюмами

Напомним, Сергея Бубенщикова обвиняли в махинациях с финансовыми отчетами. Во время судебного разбирательства свидетели из числа сотрудников техникума поясняли, что Бубенщиков заставлял их брать деньги под отчет в кассе и относить ему. Бубенщиков лично контролировал, на что были потрачены эти средства, и предоставлял в бухгалтерию фальсифицированные кассовые чеки. Деньги же, по мнению следствия, Бубенщиков тратил по своему усмотрению, в частности, пошил для себя несколько костюмов под заказ.

Сам Бубенщиков во время процесса свою вину отрицал и заявлял, что все до копейки он тратил на нужды учебного заведения и студентов, покупал канцелярию и бытовую химию, а также технику и инвентарь для общежитий и учебного корпуса.

Кроме того, директора техникума обвиняли в покровительстве одному из студентов. Под давлением директора педагоги проставляли молодому человеку отметки за экзамены и зачеты, хотя в этот момент он находился в тюрьме.

Вернется ли Сергей Бубенщиков на пост директора Ямальского полярного агроэкономического техникума, пока неизвестно. Во время судебного разбирательства он был отстранен от работы.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров