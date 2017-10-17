Вынесен приговор по делу о коррупции в ямальском техникуме

Директор Ямальского полярного агроэкономического техникума Сергей Бубенщиков, которого судили за коррупционные преступления, был оправдан по большинству эпизодов преступления, сообщили «URA.RU» в Салехардском городском суде. Подсудимый отделался лишь штрафом.
Согласно приговору, с Бубенщикова были сняты почти все обвинения. Виновным его признали только по одному эпизоду за присвоению и растрату вверенного имущества, при этом статью переквалифицировали на менее тяжелую (вместо ч.4 ст. 160 УК РФ его осудили по ч.1 этой же статьи). В результате суд приговорил Сергея Бубенщикова к штрафу в 120 тысяч рублей.
Напомним, Сергея Бубенщикова обвиняли в махинациях с финансовыми отчетами. Во время судебного разбирательства свидетели из числа сотрудников техникума поясняли, что Бубенщиков заставлял их брать деньги под отчет в кассе и относить ему. Бубенщиков лично контролировал, на что были потрачены эти средства, и предоставлял в бухгалтерию фальсифицированные кассовые чеки. Деньги же, по мнению следствия, Бубенщиков тратил по своему усмотрению, в частности, пошил для себя несколько костюмов под заказ.
Сам Бубенщиков во время процесса свою вину отрицал и заявлял, что все до копейки он тратил на нужды учебного заведения и студентов, покупал канцелярию и бытовую химию, а также технику и инвентарь для общежитий и учебного корпуса.
Кроме того, директора техникума обвиняли в покровительстве одному из студентов. Под давлением директора педагоги проставляли молодому человеку отметки за экзамены и зачеты, хотя в этот момент он находился в тюрьме.
Вернется ли Сергей Бубенщиков на пост директора Ямальского полярного агроэкономического техникума, пока неизвестно. Во время судебного разбирательства он был отстранен от работы.