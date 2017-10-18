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18 октября 2017
17 октября 2017
00:35  18 октября 2017 0

Суд продлил Серебренникову срок домашнего ареста, еще один фигурант останется в СИЗО

Заседание Басманного суда о вынесении решения о мере пресечения по уголовному делу Кириллу Серебренникову. Москва, серебренников кирилл
Решение суда внесло коррективы в творческие планы режиссераФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Дело о хищении миллионов в "Гоголь-центре"
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Басманный суд Москвы оставил под домашним арестом режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает информагентство ТАСС.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и продлить в отношении Серебренникова срок домашнего ареста на три месяца, то есть до 19 января», — цитирует судью Артура Карпова ТАСС.

Решением суда под домашним арестом до 19 Января также оставлены бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и экс гендиректор студии Юрий Итин. Четвертый фигурант уголовного дела, генеральный директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский останется под стражей до 19 января.

Напомним, художественный руководитель «Гоголь-центра» обвиняется в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011—2014 годах на реализацию проекта «Платформа». Ранее Серебренников заявил, что правоохранительные органы следили за ним на протяжении нескольких лет, однако он решил остаться в России несмотря на давление со стороны силовиков.

Сергей Макеев
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