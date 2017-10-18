00:35 18 октября 2017 0

Решение суда внесло коррективы в творческие планы режиссера Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Басманный суд Москвы оставил под домашним арестом режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает информагентство ТАСС.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и продлить в отношении Серебренникова срок домашнего ареста на три месяца, то есть до 19 января», — цитирует судью Артура Карпова ТАСС.

Решением суда под домашним арестом до 19 Января также оставлены бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и экс гендиректор студии Юрий Итин. Четвертый фигурант уголовного дела, генеральный директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский останется под стражей до 19 января.



Напомним, художественный руководитель «Гоголь-центра» обвиняется в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011—2014 годах на реализацию проекта «Платформа». Ранее Серебренников заявил, что правоохранительные органы следили за ним на протяжении нескольких лет, однако он решил остаться в России несмотря на давление со стороны силовиков.