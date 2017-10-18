22:56 18 октября 2017 0

За работой судей и организаторов будет наблюдать специалист из Германии Фото: admoil.ru

В Нефтеюганске спортсмены из 16 стран мира будут участвовать в XIV Международного турнира по вольной борьбе на призы Владимира Семенова. Масштабные соревнования пройдут в спортивном центре «Жемчужина Югры».

Международный турнир по вольной борьбе в этом году включен в международный календарь соревнований Объединенного мира борьбы (UWW), а значит, статус состязаний стал значительно выше. От спортсменов для участия будет требоваться активная лицензия, а за работой судей и организаторов будет наблюдать уполномоченный представитель Объединенного мира борьбы из Германии.

В рамках турнира состоятся мастер-классы от чемпионов для юных поклонников борьбы Нефтеюганска. Своим опытом поделятся двукратный чемпион мира по боевому самбо Али Багаутинов и боец Fight Nights Владимир Минеев.

В связи с проведением масштабного события международного ранга будут усилены и меры безопасности.