{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голосовать в регионе просто некому. Это кошмар властей: избиратели уехали, а выписаться забыли
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,27
Динамика за 2 недели
Евро 67,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 октября 2017
17 октября 2017
16 октября 2017
22:56  18 октября 2017 0

В Нефтеюганске усилят меры безопасности из-за масштабных «разборок» борцов

За работой судей и организаторов будет наблюдать специалист из ГерманииФото: admoil.ru

В Нефтеюганске спортсмены из 16 стран мира будут участвовать в XIV Международного турнира по вольной борьбе на призы Владимира Семенова. Масштабные соревнования пройдут в спортивном центре «Жемчужина Югры».

Международный турнир по вольной борьбе в этом году включен в международный календарь соревнований Объединенного мира борьбы (UWW), а значит, статус состязаний стал значительно выше. От спортсменов для участия будет требоваться активная лицензия, а за работой судей и организаторов будет наблюдать уполномоченный представитель Объединенного мира борьбы из Германии.

В рамках турнира состоятся мастер-классы от чемпионов для юных поклонников борьбы Нефтеюганска. Своим опытом поделятся двукратный чемпион мира по боевому самбо Али Багаутинов и боец Fight Nights Владимир Минеев.

В связи с проведением масштабного события международного ранга будут усилены и меры безопасности.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров