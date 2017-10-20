В Новом Уренгое из-за гололеда самолет выкатился за пределы полосы

Самолет, выехавший с ВПП, парализовал работу аэропорта Нового Уренгоя
Самолет авиакомпании S7, следующий рейсом Новый Уренгой — Москва, из-за гололеда не смог затормозить на взлетно-посадочной полосе и выехал за её пределы. По информации Главного управления МЧС РФ по Ямалу пассажиры не пострадали.
Как сообщили «URA.RU» в аэропорту Нового Уренгоя, пассажиры самолета долго атаковали телефон справочной с вопросами, когда их отбуксируют и выпустят из самолета.
Для ликвидации последствий внештатной ситуации аэропорт вынуждены были закрыть с 8 до 9 утра. Обратный рейс авиакомпании S7, направляющийся в аэропорт Домодедово, задерживается уже на два часа. Он должен был вылететь в 8:50. Пока объявлена двухчасовая задержка, до 10:50.