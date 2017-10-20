{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голосовать в регионе просто некому. Это кошмар властей: избиратели уехали, а выписаться забыли
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,57
Динамика за 2 недели
Евро 67,93
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 октября 2017
19 октября 2017
18 октября 2017
17 октября 2017
10:09  20 октября 2017 0

В Новом Уренгое из-за гололеда самолет выкатился за пределы полосы

Споттинг: аэропорт. Клипарт. Екатеринбург, S7, с7
Самолет, выехавший с ВПП, парализовал работу аэропорта Нового УренгояФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолет авиакомпании S7, следующий рейсом Новый Уренгой — Москва, из-за гололеда не смог затормозить на взлетно-посадочной полосе и выехал за её пределы. По информации Главного управления МЧС РФ по Ямалу пассажиры не пострадали.

Как сообщили «URA.RU» в аэропорту Нового Уренгоя, пассажиры самолета долго атаковали телефон справочной с вопросами, когда их отбуксируют и выпустят из самолета.

Для ликвидации последствий внештатной ситуации аэропорт вынуждены были закрыть с 8 до 9 утра. Обратный рейс авиакомпании S7, направляющийся в аэропорт Домодедово, задерживается уже на два часа. Он должен был вылететь в 8:50. Пока объявлена двухчасовая задержка, до 10:50.

Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров