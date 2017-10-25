Дипломаты попросили США оставить российские СМИ в покое

08:40 25 октября 2017 0

Американский закон об иностранных агентах применяется крайне избирательно, считают в российском посольстве Фото: depositphotos.com © URA.RU

Посольство России в США направило специальное обращение Вашингтону, в котором потребовало «дать российским СМИ спокойно работать». Поводом для этого стало принуждение изданий, работающих в Штатах, получить статус на иностранного агента.

В сообщении говорится, что изменения могут «существенно затруднить работу» российских СМИ и «создать проблемы для журналистских коллективов», пишет «Федеральное агентство новостей». «Призываем не создавать еще один раздражитель в двусторонних отношениях и дать средствам массовой информации спокойно работать», — говорится в документе.

Американский закон об иностранных агентах применяется крайне избирательно, а давление на российских журналистов продолжается, пишут «Nation news». В российском посольстве считают, что ситуация наглядно отражает показывает расхождение слов и дела американских властей в отношении свободы СМИ.

«В антироссийском запале в Вашингтоне напрочь забыли о закрепленных во внутреннем законодательстве и международно-правовых документах принципах, о соблюдении которых другими странами здесь так любят напоминать», — приводит цитату из сообщения посольства телеканал 360.