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25 октября 2017
24 октября 2017
Главные новости Москвы
08:40  25 октября 2017 0

Дипломаты попросили США оставить российские СМИ в покое

США, комета,метеор,сирия, правительство, вашингтон, флаг сша, здание капитолия, капитолийский холм
Американский закон об иностранных агентах применяется крайне избирательно, считают в российском посольствеФото: depositphotos.com © URA.RU

Посольство России в США направило специальное обращение Вашингтону, в котором потребовало «дать российским СМИ спокойно работать». Поводом для этого стало принуждение изданий, работающих в Штатах, получить статус на иностранного агента.

В сообщении говорится, что изменения могут «существенно затруднить работу» российских СМИ и «создать проблемы для журналистских коллективов», пишет «Федеральное агентство новостей». «Призываем не создавать еще один раздражитель в двусторонних отношениях и дать средствам массовой информации спокойно работать», — говорится в документе.

Американский закон об иностранных агентах применяется крайне избирательно, а давление на российских журналистов продолжается, пишут «Nation news». В российском посольстве считают, что ситуация наглядно отражает показывает расхождение слов и дела американских властей в отношении свободы СМИ.

«В антироссийском запале в Вашингтоне напрочь забыли о закрепленных во внутреннем законодательстве и международно-правовых документах принципах, о соблюдении которых другими странами здесь так любят напоминать», — приводит цитату из сообщения посольства телеканал 360.

Виктор Дорофеев
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