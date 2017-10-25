Ямальцы помогли властям в решении демографической проблемы региона

В Ямало-Ненецком автономном округе с начала 2017 года появилось на свет 5685 малышей, что свидетельствует о высоких темпах рождаемости. Всего, как сообщили «URA.RU» в пресс-службе губернатора, за третий квартал текущего года в округе родилось 997 мальчиков и 885 девочек.
Лидерами по рождаемости являются Новый Уренгой и Ноябрьск, в которых с июля по сентябрь на свет появились 395 и 364 малыша. На третьем месте расположился Салехард со 195 новорождёнными. Аналитики подсчитали, что в третьем квартале в округе было зарегистрировано 653 первенцев, 694 вторых детей, 349 — третьих и 183 — четвертых и последующих малышей. Ямальскими мамами также было рождено 16 двоен, пять из которых приходятся на Ноябрьск.
Самыми популярными именами для новорожденных стали Артём, Александр, Дмитрий, София, Мария и Анастасия. Есть и редкие имена: Захар, Игнат, Прохор, Устинья, Василина, Агафья.
Ранее «URA.RU» писало, что ямальские власти прогнозируют сильный отток населения в ближайшие годы, который превысит рождаемость. Жителей станет меньше. Важно, что уезжают в основном люди среднего возраста, а не только пенсионеры, для которых действовала программа переселения.