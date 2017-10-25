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Главные новости Ямала
13:21  25 октября 2017 0

Ямальцы помогли властям в решении демографической проблемы региона

Клипарт коллекторы, долги, кредиты,насилие, семья, отдых, веселье, активный отдых, дети
Среди редких имен, которыми называли детей в 2017-м: Захар, Игнат, Прохор, Устинья, Василина, АгафьяФото: depositphotos.com © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе с начала 2017 года появилось на свет 5685 малышей, что свидетельствует о высоких темпах рождаемости. Всего, как сообщили «URA.RU» в пресс-службе губернатора, за третий квартал текущего года в округе родилось 997 мальчиков и 885 девочек.

Лидерами по рождаемости являются Новый Уренгой и Ноябрьск, в которых с июля по сентябрь на свет появились 395 и 364 малыша. На третьем месте расположился Салехард со 195 новорождёнными. Аналитики подсчитали, что в третьем квартале в округе было зарегистрировано 653 первенцев, 694 вторых детей, 349 — третьих и 183 — четвертых и последующих малышей. Ямальскими мамами также было рождено 16 двоен, пять из которых приходятся на Ноябрьск.

Самыми популярными именами для новорожденных стали Артём, Александр, Дмитрий, София, Мария и Анастасия. Есть и редкие имена: Захар, Игнат, Прохор, Устинья, Василина, Агафья.

Ранее «URA.RU» писало, что ямальские власти прогнозируют сильный отток населения в ближайшие годы, который превысит рождаемость. Жителей станет меньше. Важно, что уезжают в основном люди среднего возраста, а не только пенсионеры, для которых действовала программа переселения.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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