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25 октября 2017
Главные новости Москвы
15:19  25 октября 2017 1

«Голубой огонек» без Пугачевой, но с Лепсом? Россияне выбирают звезд новогодней программы на «Первом канале»

Открытая лицензия от 07.10.2016. Филипп Киркоров, киркоров филипп
Прежние звезды начали уступать дорогу молодымФото: wikipedia.org

В народном голосовании за участников новогодней ночи на «Первом канале», которое развернулось после бунта телезрителей, требовавших обновить состав звезд «Голубого огонька», приняли участие более 720 тысяч россиян.

В изначальный перечень были включены 60 артистов, которых больше всего слушают в Интернете, но люди предпочли, чтобы список был несколько шире.

По результатам первых 14 дней голосования лидируют Григорий Лепс, Ани Лорак и Наргиз. В пятерку также вошли Полина Гагарина и группа «Ленинград».

Интересно, что среди артистов, которых наиболее часто добавляли пользователи «Одноклассников», оказался певец Андрей Губин, который был широко известен в начале нулевых. Однако ещё больше голосов получили «Грибы» и IOWA, (у них уже более 10 тысяч «лайков»).

Голосование проходит в социальной сети «Одноклассники» с 11 по 30 октября. По итогам отбора артисты-победители получат приглашения для участия в съёмках новогоднего шоу на «Первом».

В начале прошлого года свыше 65 тыс. россиян подписались под обращением в адрес гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста с просьбой улучшить новогоднее телевизионное шоу в 2018 году. Житель Ростова-на-Дону Вадим Манукян организовал сбор подписей после праздничного эфира канала, в котором транслировались проекты с Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровыми Максимом Галкиным и вызвали волну критики в среде деятелей культуры. Тогда Эрнсту предложили провести опрос телезрителей и выяснить, что именно хотят видеть жители страны в новогоднюю ночь. Гендиректор «Первого» пошел на встречу телезрителям.

Как напоминает «Русская планета», передача «Новогодняя ночь на «Первом» победила в юмористическом опросе, который инициировало издание, спросив: «Какой «ужастик», по вашему мнению, самый-самый?» Неожиданно для авторов опроса новогодняя передача на главном телеканале России затесалась в варианты ответа людей и, набрав 37% голосов, выбилась в лидеры. К слову, японский фильм ужасов «Звонок» занял пятое место с результатом 6,6 процента голосов.

Иван Антонов
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