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27 октября 2017
11:50  27 октября 2017 0

Замглавы МВД подал в отставку после ареста коллеги за коррупцию

Выборы губернатора Тюменской области. Нижневартовск., полиция, мвд
Махонов уходит из МВД по собственному желаниюФото: Александр Елизаров © URA.RU

Заместитель главы МВД России Александр Махонов подал в отставку. Решение об увольнении он принял после того, как было возбуждено уголовное дело против главного конструктора МВД России Андрея Нечаева. Официальный представитель министерства Ирина Волк отметила, что Махонов уходит по собственному желанию.

«Это [решение — прим. „URA.RU“] еще раз подчеркивает, что МВД России неукоснительно придерживается принципа персональной ответственности руководителей за проступки, совершенные их подчиненными», — цитирует Ирину Волк ТАСС.

18 октября Басманный суд Москвы арестовал главного конструктора системы информационно-аналитического обеспечения деятельности (ИСОД) МВД РФ Андрея Нечаева. Его обвиняют по уголовной статье «злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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