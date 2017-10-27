Заместитель главы МВД России Александр Махонов подал в отставку. Решение об увольнении он принял после того, как было возбуждено уголовное дело против главного конструктора МВД России Андрея Нечаева. Официальный представитель министерства Ирина Волк отметила, что Махонов уходит по собственному желанию.
«Это [решение — прим. „URA.RU“] еще раз подчеркивает, что МВД России неукоснительно придерживается принципа персональной ответственности руководителей за проступки, совершенные их подчиненными», — цитирует Ирину Волк ТАСС.
18 октября Басманный суд Москвы арестовал главного конструктора системы информационно-аналитического обеспечения деятельности (ИСОД) МВД РФ Андрея Нечаева. Его обвиняют по уголовной статье «злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».