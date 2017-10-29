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25 октября 2017
14:42  29 октября 2017 0

Ямальский боец нокаутировал украинского богатыря меньше чем за минуту. ФОТО

Дмитрий Кобылкин вручил Кубок губернатора Ямала победителю первого арктического ММА-турнираФото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Международное первенство рейтинговых спортсменов по смешанным видам боевых единоборств впервые прошло в Салехарде. Восемнадцать бойцов из Ямало-Ненецкого автономного округа, Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Нефтеюганска, Тюмени, Сыктывкара, а также Минска (Белоруссия), Днепропетровска (Украина) и Сенегала разыграли Кубок губернатора Ямала.

Бои состоялись по правилам ММА, международного рейтинга бойцов SherDog. В главном поединке сошлись два тяжеловеса — один из лучших бойцов Ямала Александр Маслов и украинец Юрий Проценко. Уже через минуту ямалец нокаутировал соперника и одержал более чем убедительную победу.

В рамках турнира состоялся аукцион, главным лотом которого стали перчатки четырёхкратного чемпиона мира по спортивному самбо, непобедимого тяжеловеса смешанных единоборств Виталия Минакова Они ушли с молотка за 51 тысячу рублей. Средства переведены на счёт регионального благотворительного фонда помощи детям «Ямине», сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Дмитрий Кобылкин, вручая награды, поблагодарил за развитие данного вида спорта главу Союза ММА России Федора Емельяненко, всех спортсменов и тренеров, а также болельщиков.

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Пресс-служба губернатора ЯНАО

Виктор Жуков
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