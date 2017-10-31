Встреча с девушкой произошла в гостинице «Аист», следует из адреса
В отдел полиции № 13 в Екатеринбурге поступило заявление от мужчины, который пожаловался на проститутку.
«В отеле на улице Дарвина. 40а, в номере, проститутка взяла деньги, но не хочет делать минет», — сказано в заявлении, фото которого размещено в группе МDK.
По указанному адресу действительно находится гостиница «Аист». Служащие гостиницы отказались сообщить, откуда приехал этот мужчина. «Заявление принято, проводится проверка», — подтвердили «URA.RU» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
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