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31 октября 2017
30 октября 2017
Главные новости Свердловской области
14:27  31 октября 2017 0

Неудовлетворенный клиент написал заявление в полицию на екатеринбургскую проститутку. ФОТО

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Встреча с девушкой произошла в гостинице «Аист», следует из адресаФото: depositphotos.com © URA.RU

В отдел полиции № 13 в Екатеринбурге поступило заявление от мужчины, который пожаловался на проститутку.

«В отеле на улице Дарвина. 40а, в номере, проститутка взяла деньги, но не хочет делать минет», — сказано в заявлении, фото которого размещено в группе МDK.

По указанному адресу действительно находится гостиница «Аист». Служащие гостиницы отказались сообщить, откуда приехал этот мужчина. «Заявление принято, проводится проверка», — подтвердили «URA.RU» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Полицейские выяснят, почему проститутка побрезговала клиентом
Фото: «МDK», ВК

Александр Лукманов
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