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08 ноября 2017
07 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
18:17  08 ноября 2017 0

Уральский колдун отметил 100 лет революции кровавым перфомансом. ФОТО, ВИДЕО

Маг-вуду Антон Симаков на презентации своих картин. Екатеринбург, симаков антон
Большую часть своих картин Антон Симаков пишет кровьюФото: Александр Мамаев © URA.RU

Антон Симаков, называющий себя магистром магии вуду, провел перформанс, на котором кровью петуха и тараканами нарисовал новую картину на холсте и девушке-модели. Свое произведение он посвятил 100-летию Великой Октябрьской революции.

«Какой был смысл в революции? Точно такой же, как и в этом перфомансе — никакого!», — отметил уральский колдун. Видео разместила во «ВКонтакте» Александра Ключникова.

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Картину художник-колдун писал кровью и тараканами Фото: Скрин видео «ВКонтакте» Александр Ключников

В январе этого года Симакова выпустили из стационара принудительного лечения, куда его отправили по делу об оскорблении чувств верующих. Уже через месяц он презентовал свою картину «Курица на велосипеде». Произведение, которое автор оценил в 2,5 млн рублей, он показал на площади 1905 года в Екатеринбурге. На картину уже на следующий день нашелся покупатель.

12 ноября 2014 года Антон Симаков в центре Екатеринбурга повесил на Каменном мосту куклу из секс-шопа с приклеенной фотографией президента Украины Петра Порошенко.

Нина Калинина
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