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11 ноября 2017
10 ноября 2017
08:39  11 ноября 2017 0

Вице-мэр заработала за год четыре миллиона и пожаловалась на низкую зарплату. ВИДЕО

Женщина считает, что ее доходы невеликиФото: кадр из программы «Обратная связь» на YouTube

Вице-мэр Омска Инна Парыгина пожаловалась на низкие зарплаты чиновников городской администрации, отметив, что сотрудники мэрии несут колоссальную нагрузку за небольшие деньги.

«Зарплата у нас маленькая. Потому что ту колоссальную нагрузку, которую мы несем, и ту ответственность в части того, что мы подписываем ежедневно — это, знаете, не каждый потянет», — заявила Парыгина.

Чиновница руководит департамент финансов и контроля, а также курирует сферу закупок и экономическую политику Омска. В 2016 году Парыгина заработала 3,86 млн рублей, заняв второе место по доходам среди вице-мэров, пишет «Лента.ру». Ранее Парыгина фигурировала в уголовном деле, связанном с использованием поддельного документа. Но летом прошлого года оно было прекращено в связи с истечением срока давности. Следователи подозревали вице-мэра в мошенничестве, однако не смогли добыть нужных доказательств.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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