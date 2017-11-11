08:39 11 ноября 2017 0

Женщина считает, что ее доходы невелики Фото: кадр из программы «Обратная связь» на YouTube

Вице-мэр Омска Инна Парыгина пожаловалась на низкие зарплаты чиновников городской администрации, отметив, что сотрудники мэрии несут колоссальную нагрузку за небольшие деньги.

«Зарплата у нас маленькая. Потому что ту колоссальную нагрузку, которую мы несем, и ту ответственность в части того, что мы подписываем ежедневно — это, знаете, не каждый потянет», — заявила Парыгина.

Чиновница руководит департамент финансов и контроля, а также курирует сферу закупок и экономическую политику Омска. В 2016 году Парыгина заработала 3,86 млн рублей, заняв второе место по доходам среди вице-мэров, пишет «Лента.ру». Ранее Парыгина фигурировала в уголовном деле, связанном с использованием поддельного документа. Но летом прошлого года оно было прекращено в связи с истечением срока давности. Следователи подозревали вице-мэра в мошенничестве, однако не смогли добыть нужных доказательств.