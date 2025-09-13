Операция «Труба 3.0»: как газопроводы становятся секретным оружием российской армии

Штурмовики ВС РФ повторили операцию «Поток», зайдя в Купянск по газовым трубам

13 сентября 2025

Российские военные вновь применили операцию «Поток» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские вооруженные силы вновь задействовали газопровод, используя его для проведения наступательной операции в районе Купянска, расположенного в Харьковской области. О начале новой операции под названием «Поток» проинформировало украинское издание «Страна.ua» в своем telegram-канале, ссылаясь на аналитический ресурс Deep State. Что известно о повторной операции ВС РФ — в материале URA.RU. Операция "Поток" или "Труба 3.0" Российские штурмовики достигли успеха, повторив знаменитую операцию «Поток» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Российские военнослужащие использовали подземные трубопроводные коммуникации для проникновения в тыл ВСУ на харьковском направлении в районе Купянска. Для реализации операции был проложен подземный маршрут, соединяющий Лиман Первый с Радьковкой. Передвижение по коридору осуществлялось с помощью специальных тележек и электросамокатов. Путь занял четыре дня, при этом участникам операции приходилось отдыхать непосредственно в технических шахтах, предназначенных для трубопровода. Согласно сообщениям украинских пабликов, организованные российские подразделения без существенных потерь достигли Радьковки и продолжили продвижение в южном направлении. После этого бойцы рассредоточились в Купянске и вышли к железнодорожной линии. Аналитики отмечают, что в ближайшее время официальные представители Украины, вероятно, выступят с опровержением этой информации. Вместе с тем, как утверждается, в самом Купянске уже обустроены позиции для возможного взлета российских пилотов. Эта операция во многом напоминает знаменитую миссию «Поток», когда за шесть суток 800 российских штурмовиков сумели скрытно пройти в тыл к позициям ВСУ вдоль газопровода в районе оккупированной Суджи. Сейчас военкоры называют новую операцию повторным "Потоком" или "Трубой 3.0". Аналогичные операции "Поток" в Херсонской области Российские бойцы провели аналог операции «Поток» в Херсонской области Фото: Сергей Русанов © URA.RU Военнослужащие 127-й отдельной бригады 18-й общевойсковой армии, входящей в состав группировки «Днепр», в сентябре успешно осуществили сложную операцию в Херсонской области, установив контроль над Антоновским железнодорожным мостом. Это мероприятие также сравнивают с исторической курской операцией «Поток». В ходе проведения операции разведывательная группа проникла на объект, ликвидировала противостоящие силы и установила российский флаг. По словам участников, действия осуществлялись в крайне сложных условиях: под постоянным огневым воздействием, при высокой температуре воздуха и риске атак с применением беспилотников. Как сообщил военнослужащий с позывным Барс, в зимнее время на мосту очень холодно, а летом — невыносимая жара из-за металлических конструкций. Бойцам пришлось работать в условиях экстремальной жары. Украинская сторона оказывала упорное сопротивление, регулярно применяя FPV-дроны для атак, однако, несмотря на это, задача была выполнена. Командиры отмечают, что подготовительный этап занял несколько недель: военнослужащие проходили обучение на специально оборудованном макете технического тоннеля моста, отрабатывали методы передвижения и маскировки. Поддержку операции обеспечивали расчеты БПЛА и подразделения радиоэлектронной борьбы, которые сбивали украинские дроны и осуществляли снабжение разведчиков боеприпасами. За проявленный героизм все участники операции были удостоены орденов Мужества. Легендарная Курская операция НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Операция «Поток»: Алаудинов раскрыл новые подробности самого значимого маневра в Курской области В марте 2025 года ВС РФ провели дерзкую операцию по освобождению Суджи в Курской области. Операция носила название "Поток" или "Труба". Подготовка к операции заняла несколько месяцев. В течение многих недель велись работы по прокладке тоннеля, который начинался у неприметной лесопосадки, расположенной примерно в 20 километрах к северу от Суджи. Пройдя в подземный ход, участникам операции предстояло преодолеть около 500 метров по узкому земляному тоннелю до конечной точки. Глубина прохода варьировалась от двух до шести метров, местами тоннель спускался вниз по ступенчатому склону, после чего вновь поднимался. В отдельных участках приходилось пересекать старую газовую магистраль Уренгой – Помары – Ужгород, проложенную здесь еще в советский период. Как сообщил Аид, участники «Потока» столкнулись с острой нехваткой кислорода во время выполнения задачи. Бойцы брали с собой лишь бутылку воды и немного шоколада. Военнослужащие, пробираясь через подземные пространства в направлении Суджи, нередко теряли сознание из-за скученности и ограниченного доступа воздуха. Достигнув намеченной точки, военнослужащие еще на протяжении четырех суток оставались под землей в ожидании команды на наступление. По словам Аида, период ожидания стал для бойцов самым тяжелым испытанием: они практически не употребляли пищу, делили оставшуюся воду на глотки, а для получения дополнительной влаги собирали конденсат с помощью синтепона, взятого из разрезанной одежды. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Одна бутылка воды и шоколадка на всех: в «Ахмате» рассказали всю правду об операции «Труба». Видео Когда российские десантники вышли на поверхность, их движение было зафиксировано украинским разведывательным беспилотником, однако ВСУ не успели предпринять активных действий. В результате через Суджу удалось пройти более 800 военнослужащим ВС РФ. Среди них находились представители 11-й гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ, 72-й мотострелковой дивизии, подразделения «Ахмат», а также добровольцы из состава бригады «Ветераны». Врио главы российского региона Александр Хинштейн отметил, что в ходе операции бойцам, действовавшим в тылу ВСУ, не хватало ни воды, ни кислорода. За шесть-семь дней подземного передвижения они преодолели около 14 километров. После выхода на поверхность военнослужащие долгое время не могли восстановить дыхание. Один из участников операции рассказал впоследствии о мерах по преодолению нехватки кислорода: бойцы старались сохранять дистанцию не менее двух метров для облегчения дыхания и регулярно делали короткие привалы. После выхода наружу они восполняли водный баланс, употребляя талую воду. Командующий спецназом «Ахмат» Апти Алаудинов охарактеризовал операцию «Поток» как историческую и выразил уверенность в том, что она войдет в учебники российской истории. По его мнению, этот маневр изменил общий ход специальной военной операции. Командир батальона 11-й бригады с позывным Тьма добавил, что «Поток» привел к потере управления и связи в рядах украинских сил. Военный эксперт Евгений Михайлов подчеркнул, что проведенная операция стала ключевым фактором в изменении ситуации в битве за Курскую область.

