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Главные новости Свердловской области
15:20  21 ноября 2017 0

Металлурги дочерних компаний НЛМК отметили День завода

В культурно-развлекательных мероприятиях приняли участие работники и заводские ветераныФото: пресс-служба «ВИЗ-Стали»

Верх-Исетский металлургический завод отмечает 291-ю годовщину. Этот праздник работники предприятия называют Днем завода. В честь праздника «ВИЗ-Сталь» и «ВИЗ», входящие в группу Новолипецкого металлургического комбината, торжественно наградили лучших сотрудников городскими, районными и корпоративными знаками отличия.

В культурно-развлекательных мероприятиях, помимо работников, приняли участие ветераны завода. Они побывали на экскурсии в мультимедийном музее «Россия — моя история», посмотрели спектакли в новом художественном центре «Тургеневъ», театре музыкальной комедии и театре эстрады, сообщили в пресс-службе «ВИЗ-Стали».

Завершилась торжественная корпоративная программа Дня завода спортивным праздником. Традиционные соревнования по настольному теннису, шахматам и шашкам объединили сотрудников «ВИЗа» разных поколений — работников предприятий и заслуженных пенсионеров.

«Совместные культурно-развлекательные и спортивные программы с участием представителей разных поколений визовцев являются отличительной особенностью не только празднования Дня завода. „ВИЗ-Сталь“ и „ВИЗ“ регулярно организуют корпоративные мероприятия, направленные на сохранение преемственности, поддержку ветеранов и приобщение молодых сотрудников к вековым трудовым традициям завода. Ежегодно на эти цели предприятие выделяет более 2,5 млн рублей», — отметила Ольга Щербо, исполняющая обязанности начальника управления персоналом «ВИЗ-Стали».

Ксения Томашова
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