Верх-Исетский металлургический завод отмечает 291-ю годовщину. Этот праздник работники предприятия называют Днем завода. В честь праздника «ВИЗ-Сталь» и «ВИЗ», входящие в группу Новолипецкого металлургического комбината, торжественно наградили лучших сотрудников городскими, районными и корпоративными знаками отличия.
В культурно-развлекательных мероприятиях, помимо работников, приняли участие ветераны завода. Они побывали на экскурсии в мультимедийном музее «Россия — моя история», посмотрели спектакли в новом художественном центре «Тургеневъ», театре музыкальной комедии и театре эстрады, сообщили в пресс-службе «ВИЗ-Стали».
Завершилась торжественная корпоративная программа Дня завода спортивным праздником. Традиционные соревнования по настольному теннису, шахматам и шашкам объединили сотрудников «ВИЗа» разных поколений — работников предприятий и заслуженных пенсионеров.
«Совместные культурно-развлекательные и спортивные программы с участием представителей разных поколений визовцев являются отличительной особенностью не только празднования Дня завода. „ВИЗ-Сталь“ и „ВИЗ“ регулярно организуют корпоративные мероприятия, направленные на сохранение преемственности, поддержку ветеранов и приобщение молодых сотрудников к вековым трудовым традициям завода. Ежегодно на эти цели предприятие выделяет более 2,5 млн рублей», — отметила Ольга Щербо, исполняющая обязанности начальника управления персоналом «ВИЗ-Стали».