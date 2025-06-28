28 июня 2025

МЧС выпустило экстренное предупреждение для свердловчан

МЧС: 29 и 30 июня в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 25 м/c
© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода ожидается 29 и 30 июня
Непогода ожидается 29 и 30 июня Фото:

В Свердловской области 29 и 30 июня ожидаются ветер с порывами до 25 метров в секунду, крупный град, гроза и сильные ливни. Жителей призвали воздержаться от поездок на природу, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и линий электропередач — ветер может сорвать конструкции. Закройте окна, уберите предметы с балконов — град и ветер могут разбить стекла», — заявили спасатели.

Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».

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В Свердловской области 29 и 30 июня ожидаются ветер с порывами до 25 метров в секунду, крупный град, гроза и сильные ливни. Жителей призвали воздержаться от поездок на природу, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и линий электропередач — ветер может сорвать конструкции. Закройте окна, уберите предметы с балконов — град и ветер могут разбить стекла», — заявили спасатели. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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