Маму бойца, героически сражавшегося в «Иловайском котле», избил екатеринбуржец. Фото

Екатеринбуржец с лопатой напал на мать бойца, получившего ранение под Иловайском

30 июня 2025 в 08:15 Размер текста - 17 +

По словам женщины, мужчина напал на нее неожиданно (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Екатеринбурженка Елена хочет добиться возбуждения уголовного дела против соседа, который, по ее утверждению, напал на нее с саперной лопаткой и пытался задушить. Инцидент произошел 22 июня 2024 года на территории садового товарищества «Калининец». Серьезных последствий, по словам женщины, удалось избежать благодаря вмешательству супруги нападавшего. Как словесная перепалка переросла в избиение — в материале URA.RU. По словам Елены, напряженные отношения с соседями Василием и Тамарой продолжаются длительное время и связаны с разногласиями по поводу границ участков и правил их использования. «Они неоднократно самовольно проникали на мою территорию, вырубали деревья и собирали урожай вопреки моим возражениям. Последний инцидент начался с оскорбительных высказываний со стороны Тамары и перерос в физическую расправу», — посетовала женщина. Как рассказывает Елена, во время очередного визита на участок Василий напал на нее. «Он угрожал мне убийством и нанес удар саперной лопаткой. Затем он попытался задушить меня, в результате чего я потеряла сознание. Я обратилась за медицинской помощью — у меня были диагностированы сотрясение мозга, следы удушения и множественные телесные повреждения. Я обратилась в полицию, чтобы добиться справедливости, но мне отказали в возбуждении уголовного дела. Считаю данный отказ необоснованным. Складывается впечатление, что любой человек может применить ко мне силу без риска понести за это ответственность», — возмутилась горожанка. «Я — мать российского военнослужащего. Мой сын Никита получил тяжелое ранение в ходе боевых действий под Иловайском в 2014 году, в результате чего был признан инвалидом II группы. В 2022 году он скончался от осложнений, вызванных этой травмой. На сегодняшний день мне не на кого рассчитывать в вопросах защиты моих интересов. Обращение к средствам массовой информации стало для меня крайней мерой. Я надеюсь, что виновный понесет заслуженное наказание и осознает, что ни одно противоправное деяние не остается без последствий», — отметила она. Елена утверждает, что использование шейного корсета стало неотъемлемой частью ее повседневности. «Несмотря на длительное ношение, затруднения при глотании никуда не делись и продолжают серьезно осложнять жизнь. Более того, ситуация усугубилась развитием неврологических осложнений, которые проявляются в мучительных и постоянных головных болях. Это создает значительные трудности в выполнении даже самых простых задач», — пожаловать женщина. По ее словам, последствия нападения до сих пор оказывают существенное негативное влияние на качество ее жизни. Корреспондент URA.RU обратилась за разъяснениями к Василию, в отношении которого героиня статьи выдвинула обвинения в избиении. Однако мужчина отказался давать какие-либо комментарии. Как сообщили URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД по городу Екатеринбургу, сотрудниками отдела горполиции № 3 проведены проверочные мероприятия. «В ходе разбирательства, установлен и опрошен второй участник конфликтной ситуации, в отношении него заведено административное производство по статье 6.1.1 КоАП РФ (Побои). Санкция статьи предусматривает штраф от пяти до тридцати тысяч рублей, либо административный арест, либо обязательные работы», — отметили в ведомстве. Фото предоставлено героиней материала Фото предоставлено героиней материала Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбурженка Елена хочет добиться возбуждения уголовного дела против соседа, который, по ее утверждению, напал на нее с саперной лопаткой и пытался задушить. Инцидент произошел 22 июня 2024 года на территории садового товарищества «Калининец». Серьезных последствий, по словам женщины, удалось избежать благодаря вмешательству супруги нападавшего. Как словесная перепалка переросла в избиение — в материале URA.RU. По словам Елены, напряженные отношения с соседями Василием и Тамарой продолжаются длительное время и связаны с разногласиями по поводу границ участков и правил их использования. «Они неоднократно самовольно проникали на мою территорию, вырубали деревья и собирали урожай вопреки моим возражениям. Последний инцидент начался с оскорбительных высказываний со стороны Тамары и перерос в физическую расправу», — посетовала женщина. Как рассказывает Елена, во время очередного визита на участок Василий напал на нее. «Он угрожал мне убийством и нанес удар саперной лопаткой. Затем он попытался задушить меня, в результате чего я потеряла сознание. Я обратилась за медицинской помощью — у меня были диагностированы сотрясение мозга, следы удушения и множественные телесные повреждения. Я обратилась в полицию, чтобы добиться справедливости, но мне отказали в возбуждении уголовного дела. Считаю данный отказ необоснованным. Складывается впечатление, что любой человек может применить ко мне силу без риска понести за это ответственность», — возмутилась горожанка. «Я — мать российского военнослужащего. Мой сын Никита получил тяжелое ранение в ходе боевых действий под Иловайском в 2014 году, в результате чего был признан инвалидом II группы. В 2022 году он скончался от осложнений, вызванных этой травмой. На сегодняшний день мне не на кого рассчитывать в вопросах защиты моих интересов. Обращение к средствам массовой информации стало для меня крайней мерой. Я надеюсь, что виновный понесет заслуженное наказание и осознает, что ни одно противоправное деяние не остается без последствий», — отметила она. Елена утверждает, что использование шейного корсета стало неотъемлемой частью ее повседневности. «Несмотря на длительное ношение, затруднения при глотании никуда не делись и продолжают серьезно осложнять жизнь. Более того, ситуация усугубилась развитием неврологических осложнений, которые проявляются в мучительных и постоянных головных болях. Это создает значительные трудности в выполнении даже самых простых задач», — пожаловать женщина. По ее словам, последствия нападения до сих пор оказывают существенное негативное влияние на качество ее жизни. Корреспондент URA.RU обратилась за разъяснениями к Василию, в отношении которого героиня статьи выдвинула обвинения в избиении. Однако мужчина отказался давать какие-либо комментарии. Как сообщили URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД по городу Екатеринбургу, сотрудниками отдела горполиции № 3 проведены проверочные мероприятия. «В ходе разбирательства, установлен и опрошен второй участник конфликтной ситуации, в отношении него заведено административное производство по статье 6.1.1 КоАП РФ (Побои). Санкция статьи предусматривает штраф от пяти до тридцати тысяч рублей, либо административный арест, либо обязательные работы», — отметили в ведомстве.