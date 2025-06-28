Парашютисты со всей России съехались в Екатеринбург: что они там делают

Парашютисты прибыли в Екатеринбург для проведения 30-х Всероссийских соревнованиях по парашютному спорту «Европа-Азия». На состязание заявилось более 50 участников Об этом рассказали в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области.
«Три дня лучшие парашютисты страны соревновались в точности приземления на аэродроме Логиново, финальные прыжки состоялись над акваторией городского пруда Екатеринбурга. Всего во Всероссийских соревнованиях участвовали более 50 парашютистов из Свердловской, Московской, Тюменской, Челябинской, Омской, Кемеровской областей, Республики Башкортостан и других субъектов России», — заявили в ДИП.
В индивидуальном и командном зачетах парашютисты Башкортостана заняли первые места. Свердловская область завоевала серебряную медаль в личном зачете — награду получил Дмитрий Гмызин, а также бронзу в групповом зачете. Главный трофей достался спортсмену из Тюменской области.
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