28 июня 2025

Екатеринбург утопает в осадках. Фото, видео

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Дождь начался около 14:30
Дождь начался около 14:30 Фото:

Во многих районах Екатеринбурга днем прошел сильный дождь. Кадрами ливня делятся горожане в социальных сетях.

«Пришлось добираться до свидания вплавь», — шутит один из жителей города в соцсетях. Ранее синоптики прогнозировали, что в воскресенье будет ливень. Также в Екатеринбурге была гроза, однако она продлилась недолго. Раскаты грома были слышны всего несколько раз.

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Во многих районах Екатеринбурга днем прошел сильный дождь. Кадрами ливня делятся горожане в социальных сетях. «Пришлось добираться до свидания вплавь», — шутит один из жителей города в соцсетях. Ранее синоптики прогнозировали, что в воскресенье будет ливень. Также в Екатеринбурге была гроза, однако она продлилась недолго. Раскаты грома были слышны всего несколько раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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