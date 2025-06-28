Дождь начался около 14:30
Во многих районах Екатеринбурга днем прошел сильный дождь. Кадрами ливня делятся горожане в социальных сетях.
«Пришлось добираться до свидания вплавь», — шутит один из жителей города в соцсетях. Ранее синоптики прогнозировали, что в воскресенье будет ливень. Также в Екатеринбурге была гроза, однако она продлилась недолго. Раскаты грома были слышны всего несколько раз.
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