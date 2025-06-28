Днем в Каменске-Уральском (Свердловская область) водитель на «Ниве» сбил малыша, когда тот переходил дорогу. На место аварии срочно выехала машина скорой помощи. Видео ДТП публикует telegram-канал «Каменск-Уральский — Екатеринбург».
«Водитель „Нивы“ сбил ребенка прямо на пешеходном переходе. На место ДТП срочно прибыли три экипажа ГИБДД и карета скорой помощи», — пишут в telegram-канале. Точной информации о пострадавших пока нет.
Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в Госавтоинспекцию Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
UPD 17:54 «Известно, что ребенок двигался в сопровождении мамы и бабушки. Со слов мамы, при начале перехода автомашин у пешеходного перехода не было. Когда автомашина подъезжала, она взяла сына за левую руку и потянула назад, так как автомобиль не тормозил, но все равно наезда избежать не удалось. Водитель пояснил, что пешеходов не видел», — рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.
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