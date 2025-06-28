28 июня 2025

В Каменске-Уральском на «зебре» сбили ребенка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла на улице Заводская
Авария произошла на улице Заводская Фото:

Днем в Каменске-Уральском (Свердловская область) водитель на «Ниве» сбил малыша, когда тот переходил дорогу. На место аварии срочно выехала машина скорой помощи. Видео ДТП публикует telegram-канал «Каменск-Уральский — Екатеринбург».

«Водитель „Нивы“ сбил ребенка прямо на пешеходном переходе. На место ДТП срочно прибыли три экипажа ГИБДД и карета скорой помощи», — пишут в telegram-канале. Точной информации о пострадавших пока нет.

Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в Госавтоинспекцию Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

UPD 17:54 «Известно, что ребенок двигался в сопровождении мамы и бабушки. Со слов мамы, при начале перехода автомашин у пешеходного перехода не было. Когда автомашина подъезжала, она взяла сына за левую руку и потянула назад, так как автомобиль не тормозил, но все равно наезда избежать не удалось. Водитель пояснил, что пешеходов не видел», — рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

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Днем в Каменске-Уральском (Свердловская область) водитель на «Ниве» сбил малыша, когда тот переходил дорогу. На место аварии срочно выехала машина скорой помощи. Видео ДТП публикует telegram-канал «Каменск-Уральский — Екатеринбург». «Водитель „Нивы“ сбил ребенка прямо на пешеходном переходе. На место ДТП срочно прибыли три экипажа ГИБДД и карета скорой помощи», — пишут в telegram-канале. Точной информации о пострадавших пока нет. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в Госавтоинспекцию Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит. UPD 17:54 «Известно, что ребенок двигался в сопровождении мамы и бабушки. Со слов мамы, при начале перехода автомашин у пешеходного перехода не было. Когда автомашина подъезжала, она взяла сына за левую руку и потянула назад, так как автомобиль не тормозил, но все равно наезда избежать не удалось. Водитель пояснил, что пешеходов не видел», — рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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