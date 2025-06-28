В Ревде (Свердловская область) на продажу выставили «Ревдинский пивзавод». При покупке покупатель получит ночной клуб и бар, которые расположены на территории предприятия. За все продавец просит 60 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте Avito.
«Пивзавoд + ночнoй клуб + бap. Зданиe общей плoщaдью 765 кв.м. в coбcтвeнности, поcтpoeно в 1993 гoду. Oборудовaниe вce мeдноe, прoизвoдствo — Чeхия (GEHА). Пpoизвoдcтвенная мoщность — 40 000 л/месяц», — написано в объявлении.
Покупателю будет передано ресторанное оборудование, включая мебель, а также вспомогательные средства, необходимые для производственных процессов. Кроме того, новый владелец получит торговые точки, которые занимаются продажей напитков.
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