28 июня 2025

Под Екатеринбургом продают пивзавод вместе с баром и ночным клубом. Фото

В Ревде выставили на продажу «Ревдинский пивзавод»
© Служба новостей «URA.RU»
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За пивзавод просят 60 миллионов рублей (архивное фото)
За пивзавод просят 60 миллионов рублей (архивное фото) Фото:

В Ревде (Свердловская область) на продажу выставили «Ревдинский пивзавод». При покупке покупатель получит ночной клуб и бар, которые расположены на территории предприятия. За все продавец просит 60 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте Avito.

«Пивзавoд + ночнoй клуб + бap. Зданиe общей плoщaдью 765 кв.м. в coбcтвeнности, поcтpoeно в 1993 гoду. Oборудовaниe вce мeдноe, прoизвoдствo — Чeхия (GEHА). Пpoизвoдcтвенная мoщность — 40 000 л/месяц», — написано в объявлении.

Покупателю будет передано ресторанное оборудование, включая мебель, а также вспомогательные средства, необходимые для производственных процессов. Кроме того, новый владелец получит торговые точки, которые занимаются продажей напитков.

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В Ревде (Свердловская область) на продажу выставили «Ревдинский пивзавод». При покупке покупатель получит ночной клуб и бар, которые расположены на территории предприятия. За все продавец просит 60 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте Avito. «Пивзавoд + ночнoй клуб + бap. Зданиe общей плoщaдью 765 кв.м. в coбcтвeнности, поcтpoeно в 1993 гoду. Oборудовaниe вce мeдноe, прoизвoдствo — Чeхия (GEHА). Пpoизвoдcтвенная мoщность — 40 000 л/месяц», — написано в объявлении. Покупателю будет передано ресторанное оборудование, включая мебель, а также вспомогательные средства, необходимые для производственных процессов. Кроме того, новый владелец получит торговые точки, которые занимаются продажей напитков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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